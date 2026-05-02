طه عبد الوهاب: مصر تستحق لقب دولة التلاوة.. والقراء يفضلون مقام الراست

أعرب الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات الصوتية وعضو لجنة تحكيم برنامج "دولة التلاوة"، عن سعادته بالظهور في برنامج الإعلامية منى الشاذلي، مؤكدًا أنه كان ينتظر هذه الفرصة منذ سنوات.

احتفالية ليلة القدر

كما أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص خلال احتفالية ليلة القدر على توجيه الشكر لكافة الجهات والشركات التي ساهمت في دعم وإنجاح برنامج "دولة التلاوة".

وخلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة ON، وجّه عبد الوهاب الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور أسامة الأزهري، إلى جانب الإعلامية آية عبد الرحمن وفريق برنامج "دولة التلاوة"، تقديرًا لجهودهم في دعم البرنامج وخروجه بالشكل اللائق.

مصدر فخر لمصر والعالم الإسلامي

وأكد أن مصر تستحق بجدارة لقب "دولة التلاوة"، موضحًا أن أول تسجيل صوتي كامل للقرآن الكريم كان بصوت محمود خليل الحصري، وهو إنجاز يُعد مصدر فخر لمصر والعالم الإسلامي.

بصمة خالدة في فن التلاوة

وأضاف أن الفترة ما بين عامي 1850 و1950 شهدت ظهور نخبة من أعظم قراء القرآن الذين تركوا بصمة خالدة في فن التلاوة.

وفيما يتعلق بالمقامات الصوتية، أوضح عبد الوهاب أن معظم القراء يفضلون مقام "الراست" نظرًا لتوازنه وقدرته على تغطية مساحات صوتية واسعة، بينما يُستخدم مقام "الصبا" للتعبير عن الحزن والخشوع، خاصة في الأدعية والآيات التي تتطلب حالة روحانية عميقة ومؤثرة.