مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يكرم متدربي ورشة التروكاج في ختام الدورة الـ 12

شهد حفل ختام مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير تكريم المشاركين في ورشة “التروكاج” التي قدمها الفنان أحمد عرابي وذلك تقديرا لجهودهم وما قدموه من نماذج تطبيقية متميزة خلال أيام المهرجان.

ووجه الفنان أحمد عرابي الشكر إلى المهرجان خلال تكريم المتدربين، قائلا: بشكرهم على اللي قدموه خلال هذه الدورة، والمساعدة في خلق أجيال من محبي وصانعي السينما".

واستقطبت الورشة عدد كبير من المهتمين بفنون الخدع البصرية شهدت منذ انطلاقها في اليوم الأول تفاعل ملحوظ حيث عمل المتدربون على تنفيذ قوالب تحاكي الواقع بدقة تنوعت بين عناصر من الحياة اليومية مثل البسكويت والخضروات وصولا إلى تجارب أكثر تعقيد شملت تصميم نماذج لقطع لحم وورك دجاج في إطار تدريب عملي يستهدف تطوير مهاراتهم في هذا المجال الدقيق.

كما حظيت الورشة بزيارة خاصة من سامي كريتا الذي حرص على متابعة سير العمل والتفاعل مع المشاركين معربا عن إعجابه بالمستوى الفني والتجريبي و أهمية استمرار هذه المبادرات في دعم الصناعات الإبداعية.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن برعاية وزارة الثقافة المصرية وهيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية، وترأس المهرجان المخرج محمد محمود، ويشغل منصب مدير المهرجان محمد سعدون، بينما يتولى الإدارة الفنية موني محمود.

وضمت الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان نخبة من صُنّاع السينما، من بينهم المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.