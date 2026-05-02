مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن جوائز أفلام مسابقة الفيلم العربي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثانية عشرة عن الأفلام الفائزة في مسابقة الفيلم العربي، التي كان يتنافس بها 8 أفلام من بلدان مختلفة، وذلك خلال حفل الختام المقام حاليا بمسرح سيد درويش (أوبرا الاسكندرية).

وفاز بالجائزة الذهبية في تلك المسابقة، فيلم "كب القهوة خير"، إخراج إليو طربيه، بينما حصد الفيلم السعودي "يوم سعيد"، للمخرج محمد الزواري على الجائزة الفضية، إلى جانب تنويه لجنة التحكيم عن الفيلم التونسي المسمار للمخرج رائد بوسريح.

وتضم عضوية لجنة تحكيم أفلام المسابقة العربية كل من: الدكتورة غادة جبارة، والفنان عبد العزيز الحبسي، والمخرج السوداني محمد كردفاني.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن برعاية وزارة الثقافة المصرية وهيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية، وترأس المهرجان المخرج محمد محمود، ويشغل منصب مدير المهرجان محمد سعدون، بينما يتولى الإدارة الفنية موني محمود.

وتضم الهيئة الاستشارية العليا لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير كلًّا من: المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، ومهندس الديكور أنسى أبو سيف، والفنان صبرى فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمى، والفنانة هنا شيحة.