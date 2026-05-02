آخر المعجزات يحصد الجائزة الذهبية في مسابقة الفيلم المصري بـ مهرجان الإسكندرية

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثانية عشرة عن الأفلام الفائزة في مسابقة الفيلم المصري خلال حفل الختام المقام حاليا بمسرح سيد درويش (أوبرا الاسكندرية)، حيث تنافس 20 فيلما متنوعا.

وحصد الجائزة الذهبية فيلم آخر المعجزات للمخرج عبد الوهاب شوقي، بينما فاز الحاخام الأخير للمخرج أحمد عصام بالجائزة الفضية، ونوهت لجنة التحكيم عن أداء الفنانة ماجدة منير في فيلم غاب البحر، إخراج مايكل بيوح، إلى جانب التنويه عن فيلم س الديب للمخرج سامح علاء.

وتضم عضوية لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري، كل من: الدكتورة غادة جبارة، والفنان عبد العزيز الحبسي، والمخرج السوداني محمد كردفاني.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن برعاية وزارة الثقافة المصرية وهيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية، وترأس المهرجان المخرج محمد محمود، ويشغل منصب مدير المهرجان محمد سعدون، بينما يتولى الإدارة الفنية موني محمود.

وضمت الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان نخبة من صُنّاع السينما، من بينهم المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.