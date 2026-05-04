أخبار التوك شو| متحدث الصحة يكشف أسباب سحب ترخيص مزاولة المهنة.. أحمد موسى: حياة الناس ليست مجالًا للتجارب

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

رئيس بتروبل: بئر دنيس-1 يقع على عمق 4200 متر وظروف العمل قاسية

كشف المهندس ثروت الجندي، رئيس مجلس إدارة شركة "بتروبل"، عن التفاصيل الفنية لبئر "دنيس-1 غرب"، مؤكدًا أنه يمثل بداية مبشرة لقطاع الطاقة المصري، مع توقعات بوصول الاحتياطيات إلى 2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وزير الآثار الأسبق: فرعون شخصية تاريخية عظيمة واللغة القبطية الأقرب للمصري القديم

أكد الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق، أنه رصد في كتابه «موسى وخروج بني إسرائيل من مصر» مجموعة من الشواهد التاريخية والأدلة المستمدة من القرآن الكريم والكتاب المقدس، في إطار بحثه حول تلك المرحلة التاريخية المثيرة للجدل.

بعد جدل نظام الطيبات.. متحدث الصحة يكشف أسباب سحب ترخيص مزاولة المهنة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن سحب ترخيص مزاولة المهنة من أي طبيب لا يُعد إجراءً عابرًا أو قرارًا يُتخذ دون أسس واضحة، بل يأتي بعد مراجعات وتحقيقات تقوم بها الجهات المختصة.

انكسار موجة الأتربة وانخفاض ملحوظ في الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

شهدت البلاد خلال الساعات الماضية تقلبات جوية حادة، بعد موجة من الأتربة والرياح النشطة التي أثرت على عدد من المناطق، قبل أن تبدأ الأجواء في التحسن التدريجي مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

أسامة كمال: السخانات الشمسية توفر 70 مليون دولار.. وتوترات العالم تضغط على أسواق الطاقة

واصل المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق حديثه حول مستقبل الطاقة وتداعيات الأوضاع الدولية على السوق العالمي، مؤكدًا أن الطاقة الشمسية أصبحت عنصرًا مهمًا في تقليل الاستهلاك وخفض التكاليف.

تحذير ناري من فوضى الطب في الإعلام.. أحمد موسى: حياة الناس ليست مجالًا للتجارب

أطلق الإعلامي أحمد موسى تحذيرًا شديد اللهجة من خطورة استضافة غير المتخصصين في البرامج الإعلامية للحديث في الشأن الطبي، مؤكدًا أن الأمر يتجاوز حرية الرأي إلى تهديد مباشر لحياة المواطنين.

مدبولي: دنيس يغطي 10% من احتياجاتنا الغازية وسداد كامل مستحقات الأجانب بحلول يونيو

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تفاصيل الاكتشاف الغازي الجديد الذي حققته شركة "إيني" الإيطالية في حقل "دنيس" غرب بمنطقة البحر المتوسط، مؤكدًا أن هذا الكشف يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز أمن الطاقة في مصر وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.

عمرو أديب: هاني شاكر أسطورة لن تتكرر والابتسامة كانت لا تفارق وجهه

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الفنان الراحل هاني شاكر، كان نجم ومتألق ولديه ابتسامة مستمرة، معلقا "لا تفارق الابتسامة وجهه وكان في فمه تعليق مستمر وهو "حبيب قلبي".

أحمد موسى يرد على المشككين في قناة السويس: “مش هبد.. دي إنجازات على الأرض”

انتقد الإعلامي أحمد موسى ما وصفه بمحاولات التشكيك في إنجازات قناة السويس، وذلك تعليقًا على مقال لأحد الكُتاب تناول القناة بشكل سلبي.

فقدنا قيمة فنية وإنسانية لا تُعوض.. حلمي عبد الباقي ينعى هاني شاكر بكلمات مؤثرة

أكد الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، أن الفنان هاني شاكر كان قيمة فنية وإنسانية كبيرة، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن نعوض قيمة هاني شاكر.