ارتفاع أسعار أرخص سيارة REEV في مصر

أعلن وكيل علامة DFSK الصينية في السوق المصري، عن تحديث أسعار طرازاتها، حيث ارتفع سعر السيارة E5 بقيمة 24 ألف جنيه، في أحدث تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.

وتعد السيارة DFSK E5 واحدة من أبرز السيارات العائلية الاقتصادية في السوق، إذ تقدم كأرخص سيارة زيرو في مصر تعتمد على تكنولوجيا المدى الممتد REEV، وتعتمد على منظومة هجينة متطورة، حيث يتم توليد الحركة عبر محرك كهربائي مسؤول عن دفع العجلات، بينما يعمل محرك البنزين كمولد كهربائي لشحن البطارية فقط، ما يوفر تجربة قيادة كهربائية مع مدى سير أطول دون الاعتماد الكامل على الشحن الخارجي.

من الناحية الفنية، تأتي DFSK E5 بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر مكون من 4 أسطوانات، يولد قوة إجمالية تبلغ 174 حصانا، مع عزم دوران يصل إلى 300 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي. وتستطيع السيارة قطع مسافة تصل إلى 1150 كيلومترا بخزان وقود واحد.

أما عن الأبعاد، فتأتي السيارة بطول 4.760 مم، وعرض 1.865 مم، وارتفاع 1.710 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2.785 مم، ما يعزز من رحابة المقصورة الداخلية خاصة مع تصميمها السباعي.

وفي الداخل، زودت السيارة بشاشة تحكم مركزية قياس 12.3 بوصة لإدارة مختلف وظائف السيارة، إلى جانب نظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام صوتي فاخر يضم 12 سماعة لتجربة ترفيهية متكاملة.

وعلى صعيد الأمان، توفر DFSK E5 باقة متكاملة تشمل 6 وسائد هوائية، ونظام رؤية محيطية 360 درجة للمساعدة في الركن، بالإضافة إلى نظام تنبيه ربط حزام الأمان، ونظام دعم الفرامل، لتعزيز مستويات السلامة أثناء القيادة.

ووصل سعر السيارة ‏DFSK E5‎‏ ‏إلى 1,278,900 جنيه، مقارنة بـ ‏‏1,254,900 جنيه سابقا.‏