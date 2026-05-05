هاتف الكاميرا المطلقة من شاومي يستعد للخروج للعالم .. Mix 5 يدخل السباق الكبير على التصوير

تضع شاومي اللمسات الأخيرة على واحد من أكثر هواتفها طموحًا في مجال التصوير، إذ تشير تقارير Notebookcheck إلى أن Xiaomi Mix 5 يستعد للانطلاق عالميًا بوصفه «فلاجشيب الكاميرا» في تشكيلة الشركة، مع حزمة ترقيات كبيرة تشمل الشاشة والكاميرا وتقنيات الشحن، بعد سنوات ظلّت فيها سلسلة Mix حصرية تقريبًا للسوق الصينية.

فكرة الهاتف كما يقدمها التسريب بسيطة لكنها جريئة: جهاز رائد مصمم من البداية ليكون منصة استعراض لأفضل ما وصلت إليه شاومي في التصوير والشاشات الخالية من الحواف، بدل أن يكون مجرد نسخة محسنة قليلًا من هواتف سلسلة الأرقام التقليدية مثل Xiaomi 17 و17 Ultra.

عودة قوية لسلسلة Mix مع شاشة بلا حواف تقريبًا

تعود سلسلة Mix تاريخيًا لتجارب شاومي الأكثر جرأة في التصميم، من الحواف فائقة النحافة إلى الكاميرات أسفل الشاشة، ويبدو أن Mix 5 سيستأنف هذا الإرث بدفعة جديدة؛ إذ تشير التسريبات التي رصدها Notebookcheck وموقع ximitime إلى أن الهاتف سيحصل على شاشة كبيرة بدقة تصل حتى 2K مع حواف شبه منعدمة وكاميرا سيلفي مخفية بالكامل تحت الشاشة، ما يمنح الواجهة الأمامية مظهرًا متصلًا بلا ثقب أو نوتش.

هذه التقنية في جيلها الجديد، والتي تقول التسريبات إن شاومي طورتها إلى مستوى «جاهز للإنتاج الشامل» منذ 2025، يُفترض أن تعالج العيوب التي ظهرت في المحاولات الأولى مثل ضعف حدة الكاميرا أو بروز منطقة البكسلات فوقها عند النظر بزاوية.

بهذا التصميم، يضع Mix 5 نفسه في فئة الهواتف التي تراهن على تجربة مشاهدة غامرة بالكامل، سواء في الفيديو أو الألعاب أو قراءة المحتوى، مع المحافظة على جميع مزايا الكاميرا الأمامية لكن دون التضحية بأي جزء من الشاشة لحساب فتحة ظاهرة، وهو الاتجاه نفسه الذي تتجه نحوه عدة شركات كبرى، لكن شاومي تريد أن تسبق فيه منافسين مثل آبل في الوصول إلى «واجهة زجاجية نقية» قدر الإمكان.

منظومة تصوير مطورة بشراكة لايكا وتقنيات عدسات مغناطيسية

القلب الحقيقي لمشروع Mix 5 هو منظومة الكاميرا الخلفية، حيث تصفه Notebookcheck ب

أنه «فلاجشيب الكاميرا المطلق» المنتظر إطلاقه عالميًا، اعتمادًا على مزيج من مستشعرات متقدمة وتقنيات عدسات جديدة وتعاون مستمر مع Leica.

أشارت إلىالتسريبات الأقدم حول Mix 5 ونسخته البرو احتمال استخدام مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل من فئة كبيرة نسبيًا، مصحوب بعدسة تيليفوتو منظارية بدقة 48 ميجابيكسل لتقريب بصري يصل إلى 5x، وعدسة واسعة بدقة 50 ميجابيكسل، مع احتمال إضافة عدسة رابعة أو خامسة مخصصة للصور البورتريه أو اللقطات الماكرو.

الجديد هذه المرة هو الحديث عن دخول ما يعرف بتقنية «العدسات المغناطيسية» إلى مرحلة الإنتاج، وهي بحسب ximitime نظام عدسات يمكن تحريك عناصره داخليًا بدقة عالية باستخدام مجالات مغناطيسية، ما يسمح بتحكم أفضل في البعد البؤري والتثبيت البصري مقارنة بأنظمة العدسات التقليدية.

هذه التقنية، إذا ظهرت فعلًا في Mix 5، قد تتيح للهاتف قدرات تكبير وتثبيت أكثر سلاسة بما يشبه كاميرات الزوم الاحترافية، مع الحفاظ على حجم العدسة في ظهر الهاتف ضمن حدود معقولة، مع الاستفادة من معالجة الصور التي تطورها شاومي بالتعاون مع Leica لمنح الصور «طابعًا بصريًا» مختلفًا في الألوان والتباين والعمق.

شحن فائق السرعة وتجربة «فلاجشيب شامل» لا تكتفي بالكاميرا

إلى جانب الكاميرا والشاشة، تُعيد Notebookcheck التذكير بتسريبات أقدم عن Mi Mix 5 (قبل إسقاط كلمة «Mi» من الاسم) تحدثت عن دعم سرعات شحن قد تصل إلى 150 واط، وهي سرعة كفيلة – وفق تقديرات تلك الفترة – بشحن البطارية من صفر إلى 100 في نحو 15 دقيقة فقط، ما يجعل الهاتف منافسًا جديًا على لقب «أسرع شحن في السوق» إن تم الحفاظ على هذه الأرقام في النسخة النهائية.

ورغم أن بعض تفاصيل تلك التسريبات تعود إلى 2022 وقد تكون تغيّرت، إلا أن توجه شاومي في هواتفها العليا يدعم فكرة أن Mix 5 لن يركز على الكاميرا وحدها، بل سيأتي أيضًا ببطارية كبيرة الحجم وشحن سلكي ولاسلكي سريع، مع أحدث معالجات الشركة أو معالج بديل عالي الأداء تسربت عنه تقارير منفصلة.

كل ذلك يصب في اتجاه واحد تقديم جهاز «فلاجشيب شامل» لا يكتفي بلقب أفضل كاميرا فقط، بل يطمح إلى أن يكون منصة متكاملة لمن يريد جهازًا واحدًا يجمع أقصى ما يمكن من تقنيات 2026 في التصوير والشحن والشاشة.

وإذا صدقت التوقعات بطرح Mix 5 عالميًا بعد أن كانت سلسلة Mix تُحرم من أسواق كثيرة في السابق، فقد يكون هذا الهاتف محاولة شاومي الأكثر جدية لمنافسة هواتف مثل Galaxy S Ultra وPixel Pro وiPhone Pro Max على مستوى عالمي متكامل، لا في الصين فقط.