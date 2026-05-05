لغز اليوم من NYT Strands .. غابة كاملة من الكلمات في انتظارك

يأخذك لغز NYT Strands لليوم الرابع من مايو 2026 في رحلة داخل الغابة حرفيًا، فكل شيء فيه يدور حول الأشجار وما يرتبط بها من كلمات، كما توضح Mashable في مراجعتها اليومية للعبة.

تحمل الفكرة الأساسية التي يبني عليها اللغز هي تيمة جملة لطيفة مستوحاة من الثقافة الشعبية: “May the forest be with you”، في تلاعب واضح مع عبارة “May the force be with you”، لتلمح لك منذ البداية أن عليك التفكير في أنواع الأشجار وما يحيط بعالم الغابات كي تبدأ في الربط بين الحروف على شبكة اللعبة.

ما هي فكرة اللغز اليوم؟

تشرح Mashable أن لغز اليوم من Strands مصمم ليكون مباشرًا إلى حد كبير لمحبي الطبيعة والأشجار، فكل الكلمات المطلوبة تقريبًا أسماء أنواع من الأشجار أو تعبير مرتبط بها.

حين تسأل اللعبة عن تيمة اليوم، يأتيك التلميح الواضح: «الكلمات تتعلق بالأشجار»، ثم توضيح إضافي بأن المصطلحات مرتبطة بعالم الغابات وعلوم الغابات forestry، ما يعني أن التفكير في أنواع الأشجار الشائعة هو الطريق الأقصر للاقتراب من الحل.

على مستوى البناء، تذكرك Mashable بأن Strands تمنحك شبكة من 6×8 مربعات مملوءة بالحروف، وعليك أن تصل بينها أفقيًا أو عموديًا أو حتى بشكل قطري diagonal لتكوين الكلمات المطلوبة، مع وجود كلمة محورية واحدة تُسمى spangram تمتد عبر الشبكة وتكشف لك حقيقة التيمة العامة.

كلمة spangram

تلفت Mashable الانتباه إلى أن كلمة spangram في لغز 4 مايو مصممة لتكون دليلًا إضافيًا على الفكرة المركزية؛ فهي تأتي هذه المرة في عبارة مكوّنة من كلمتين: “Branch Out”.

لا تكتفي العبارة بالإشارة إلى إحدى أهم أجزاء الشجرة، وهي الأغصان branches، بل تحمل أيضًا معنى مجازيًا يشجع اللاعب على «التوسع» في التفكير واستكشاف كلمات جديدة خارج ما اعتاد عليه، وهو ما يناسب تمامًا روح الألغاز اللفظية.

تذكر Mashable أن هذه العبارة تمتد رأسيًا على الشبكة، أي أن الحروف المرتبطة بها مصفوفة من الأعلى إلى الأسفل، وهو ما يجيب عن السؤال الذي تطرحه اللعبة أحيانًا على اللاعب: «هل spangram أفقية أم عمودية؟» في هذا اليوم، الجواب أنها عمودية vertical، ما يساعدك على تضييق نطاق البحث داخل الشبكة حين تحاول تحديد موضع هذه العبارة أولًا.

قائمة الكلمات الكاملة: من Aspen إلى Eucalyptus

بعد سلسلة من التلميحات التدريجية، تقدّم Mashable في النهاية الحل الكامل لمن يجد نفسه عالقًا أو لا يملك الوقت الكافي لاستكمال البحث بنفسه، فتستعرض قائمة الكلمات المطلوبة لهذا اللغز.

جميع الكلمات تقريبًا أسماء لأنواع أشجار معروفة في ثقافات مختلفة حول العالم، بالإضافة إلى عبارة spangram “Branch Out”، لتبدو الشبكة وكأنها «غابة مصغرة» من الأسماء التي تربط بين شمال الأرض وجنوبها في سطر واحد.

قائمة الكلمات كما أوردتها Mashable هي Aspen وDogwood وBirch وBranch Out وCedar وCypress وEucalyptus، وكلها شجرات مألوفة في أدبيات الطبيعة والمناظر الخضراء، من أشجار الأسبن ذات الجذوع الفاتحة إلى الأوكاليبتوس المنتشرة في أستراليا وغيرها.

يتحول بهذه التوليفة، اللغز إلى تمرين لطيف في الجغرافيا النباتية دون أن يطلب منك معرفة علمية عميقة؛ يكفي أن تتذكر بعض الأسماء الشائعة وأن تجيد تتبع الحروف في الشبكة واحدة تلو الأخرى.

كيف تستفيد من التلميحات دون «حرق» متعة اللعب؟

تشير Mashable في ختام دليلها إلى أن مستوى التلميح الذي تحتاجه يعود إليك بالكامل: يمكنك الاكتفاء بمعرفة التيمة العامة “الأشجار” لتبدأ المحاولة بنفسك، أو الاستفادة من تلميح spangram فقط، أو الذهاب مباشرة إلى الحل الكامل إذا وجدت نفسك في سباق مع الوقت أو علقت بعد محاولات عديدة.

فلسفة هذه الأدلة أن تمنحك «دفعة» بالاتجاه الصحيح، لا أن تفسد عليك متعة الاكتشاف من المحاولة الأولى، لذلك تُعرض التلميحات عادة بشكل متدرج من فكرة عامة، إلى شرح التيمة، ثم تلميح spangram، وأخيرًا الكشف عن الإجابات كلمة بكلمة لمن يريد التأكد أو المقارنة بعد نهاية الجولة.

بهذا الأسلوب، يتحول لغز NYT Strands ليوم 4 مايو 2026 إلى تجربة مرنة يمكن لكل لاعب أن يضبط صعوبتها بنفسه، مع جرعة ممتعة من روح الغابة والأشجار التي تجعل من حل الكلمات المتقاطعة نوعًا من النزهة الذهنية بين جذوع الأسبن وأغصان الأوكاليبتوس، بدل أن يكون مجرد تمرين جاف في تتبع الحروف.