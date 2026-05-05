طفرة في العمل الميداني.. تطوير شامل لشبكات الصرف وتجميل المسطحات الخضراء ببورسعيد

شهدت أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، نشاطاً مكثفاً شمل استكمال مشروعات الصرف الصحي الجديدة، وصيانة المعدات، وحملات تطهير واسعة للميادين والشوارع الرئيسية، مع استمرار أعمال التجميل وزيادة المساحات الخضراء.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف الجهود الميدانية لرفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمنظومة النظافة، والتصدي الحاسم لكافة أشكال الإشغالات لضمان راحة وسلامة المواطنين.

مدينة بورفؤاد - رفع كفاءة حي الفيروز وتجميل المسطحات الخضراء بشارع شجرة الدر



تابعت سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، جهود الكنس الآلي وتفريغ الحاويات بمساكن حي الفيروز لتحقيق أعلى معدلات النظافة. وفي سياق متصل، وجهت رئيسة المدينة بتكثيف أعمال صيانة الحدائق والجزر الوسطى بمحيط شارع شجرة الدر، وتنسيق الأشجار وزراعة أحواض الزهور، لتعكس المدينة وجهها الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزوار.

حي الشرق - حملة مكبرة بشارع سعد زغلول ورفع جاهزية سيارات "شفط الأمطار"



وقاد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، حملة مسائية مكبرة بشارع سعد زغلول، أسفرت عن التحفظ على العديد من الإشغالات التي تعيق حركة السير، مشدداً على أن "حق الطريق للمواطن خط أحمر". كما تابع الحي أعمال النظافة الداخلية وصيانة سيارات شفط مياه الأمطار بالجراج، لضمان الجاهزية الفورية لمواجهة أي تقلبات جوية.

حي العرب - استجابة حضارية من التجار ومتابعة مستوى النظافة بـ "سوق العصر"



وشهد حي العرب حملة مكثفة قادها السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندسة شيماء جودة رئيسة الحي، حيث بادر عدد من التجار برفع إشغالاتهم طواعية في مشهد يعكس الوعي المجتمعي. كما تابعت رئيسة الحي ميدانياً أعمال النظافة داخل مجمع سوق العصر (1 و2) لضمان توفير بيئة صحية ومنظمة للمترددين على الأسواق.

حي المناخ - استمرار منظومة النظافة الجديدة وتطهير بؤر التجمع



تابعت المحاسبة شيماء العزبي، رئيسة حي المناخ، انتشار معدات شركة "نهضة مصر" لرفع تجمعات القمامة وتفريغ الصناديق أولاً بأول. وأكدت رئيسة الحي على ضرورة تطهير أماكن التجمعات عقب الرفع، تماشياً مع استراتيجية تحسين جودة الحياة والحفاظ على الهوية البصرية والمشهد الحضاري للأحياء السكنية.

حي الزهور - شبكة صرف صحي جديدة بشارع 100 وتطوير منطقة عمر بن الخطاب



واصل أحمد زغلف، رئيس حي الزهور، متابعته لأعمال تنفيذ شبكة انحدار الصرف الصحي الجديدة بشارع العاشر من رمضان (منطقة عثمان بن عفان) لرفع كفاءة المرافق، كما تابع "قطار التنمية" الذي يواصل أعماله في منطقة عمر بن الخطاب السكنية، من رصف وتطوير لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي الحي.

حي الضواحي - تطهير خطوط الصرف بالسيدة نفيسة وكسح تجمعات المياه



وتابع فوزي الوالي، رئيس حي الضواحي، جهود الفريق الميداني لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي، حيث شملت الأعمال تطهير الخطوط بمنطقة السيدة نفيسة القديمة، وتسليك غرف التفتيش بمنطقتي "استكمال زمزم" والأمين الجديد، باستخدام سيارات الكسح لضمان السيولة الكاملة بالشبكات ومنع أي تجمعات للمياه.

حي الجنوب - حملات كنس ونظافة شاملة بمنطقة "الحي الإماراتي"



أشرف المهندس وليد الدعدع، رئيس حي الجنوب، على حملة النظافة الموسعة بالحي الإماراتي، والتي شملت الكنس الآلي واليدوي للشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع الأتربة وتفريغ الصناديق بانتظام. كما تم تفعيل منظومة الجمع المنزلي لضمان التخلص الآمن من النفايات والحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق السكنية الجديدة بالجنوب.

حي غرب - لليوم الثالث.. تقليم الأشجار وتجميل مدخل بورسعيد الغربي



ولليوم الثالث على التوالي، تابع باسم عمر، رئيس حي غرب، أعمال قص وتقليم الأشجار بجوار أرض النوادي بمدخل المحافظة الغربي.

وأكد رئيس الحي، على أهمية الحفاظ على مظهر أشجار النخيل والمسطحات الخضراء بالطريق العمومي، لتوفير مشهد مريح وجمالي للزوار والداخلين للمدينة الباسلة.





وأكدت محافظة بورسعيد ، أن هذه الجهود المتكاملة تعكس الإصرار على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مع استمرار الرقابة الميدانية الصارمة لضمان استدامة أعمال التطوير والنظافة بكافة القطاعات.