قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة العمل تطرح 2600 وظيفة في قطاع البناء.. تفاصيل
إصابة عددا من طلاب مدرسة الجيزة بإختناق .. ماذا حدث؟|القصة كاملة
وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان
وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن
وصول نجل ميدو لـ محكمة الأميرية لمحاكمته في قضية حيازة المخدرات
أمين صندوق تطوير التعليم: تطوير المهارات ضرورة لمواكبة الاقتصاد العالمي
عقب انخفاضات أمس.. استقرار أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية
صافرة الغازي.. فأل حسن أم اختبار جديد؟ ماذا فعل الزمالك تحت إدارته قبل لقاء سموحة الليلة فى الدوري؟
محظورات الحج والإحرام وأحكام الفدية لضمان صحة المناسك.. تعرف عليها
حريق بمحل ملابس وإصابة طلاب في مدرسة مجاورة باختناق بميدان الجيزة
الإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص أولوية.. تفاصيل اجتماع مدبولي مع الحكومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

هدية للمصريين| موعد تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل.. تفاصيل

المونوريل
المونوريل
قسم الخدمات

​في خطوة نوعية تهدف إلى إحداث طفرة في منظومة النقل الذكي، أعلنت وزارة النقل عن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع "مونوريل شرق النيل" لجمهور الركاب، وذلك اعتباراً من صباح غدٍ الأربعاء الموافق 6 مايو 2026.

​مسار يربط "التجمع" بالعاصمة الإدارية

و​تمتد المرحلة الأولى التي تقرر تشغيلها من محطة المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة وصولاً إلى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة ستكون متاحة يومياً من الساعة 6 صباحاً وحتى 6 مساءً، لتخدم قطاعاً عريضاً من الموظفين بـ "الحي الحكومي" وسكان الأحياء الجديدة.

​16 محطة تخدم المناطق الحيوية

و​تشمل المرحلة الأولى 16 محطة روعي في اختيار مواقعها خدمة التجمعات السكنية والمعالم الكبرى، وهي:

(المشير طنطاوي، وان ناينتي، المستشفى الجوي، النرجس، المستثمرين، اللوتس، جولدن سكوير، بيت الوطن، مسجد الفتاح العليم، الأحياء R1 وR2، حي المال والأعمال، مدينة الفنون والثقافة، الحي الحكومي، مسجد مصر، وصولاً إلى مدينة العدالة).

​ويتيح المشروع ربطاً مباشراً مع مراكز المؤتمرات، المستشفيات، الجامعات، والنوادي الرياضية، بالإضافة إلى تحقيق التكامل مع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في محطة "مدينة الفنون والثقافة".

 

​تصميم حضاري وتجهيزات تكنولوجية

و​أكدت الوزارة أن المحطات صُممت وفق أحدث المعايير العالمية لضمان راحة الركاب، حيث تم تزويد كل محطة بـ:

  • ​6 مصاعد و8 سلالم متحركة (داخلية وخارجية) لتسهيل الحركة.
  • ​مسارات مخصصة لذوي الهمم في صالات التذاكر والأرصفة.

​أما عن القطارات، فهي مكيفة بالكامل ومزودة بممرات آمنة للتنقل بين العربات، وشاشات LCD لعرض معلومات الرحلة والإعلانات، بالإضافة إلى خرائط ضوئية لمساعدة فاقدي حاسة السمع وكاميرات مراقبة لضمان الأمان.

​نقلة في مفهوم التنقل

و​يأتي تشغيل المونوريل كجزء من خطة الدولة لتعزيز النقل الأخضر المستدام، وتسهيل حركة الانتقال بين القاهرة الكبرى والمدن الجديدة، مما يساهم في تخفيف الزحام المروري وتوفير وسيلة نقل حضارية، آمنة، وسريعة لجمهور المواطنين.

وقطار المونوريل (Monorail)، أو "القطار أحادي السكة"، هو وسيلة نقل جماعي ذكية ومتطورة تعمل بالطاقة الكهربائية، ويُعد من أحدث الإضافات لشبكة النقل الأخضر في مصر.

 

​أهم ما يميز هذا القطار وتكنولوجيا عمله:

​1. التصميم والهيكل

​سكة واحدة: على عكس القطارات العادية التي تسير على قضيبين حديديين، يسير المونوريل على كمرة خرسانية واحدة ضيقة، ويكون جسم القطار عريضاً بحيث يحيط بهذه الكمرة من الجانبين أو يعتليها.

​بدون سائق: يعمل المونوريل بنظام أتوماتيكي بالكامل (بدون سائق)، ويتم التحكم فيه عبر غرف مراقبة مركزية لضمان أعلى درجات الأمان والدقة في المواعيد.

​2. المميزات التقنية

​صديق للبيئة: يعمل بالكهرباء تماماً، مما يعني "صفر انبعاثات" كربونية، وهو ما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة.

​القدرة على المناورة: يتميز بقدرته على السير في المنحنيات الضيقة والمنحدرات الكبيرة التي يصعب على قطارات المترو العادية التعامل معها.

​السرعة والهدوء: تصل سرعته التصميمية إلى 80 كم/ساعة، ويمتاز بانخفاض مستوى الضوضاء بسبب اعتماده على إطارات مطاطية تسير فوق الكمرة الخرسانية.

المونوريل مونوريل شرق النيل تشغيل المونوريل وزارة النقل العاصمة الإدارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 640 جنيها .. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

دنيا فؤاد

انسحاب محاميّ دنيا فؤاد من الدفاع عنها: استقصينا الحقائق وقررنا التنحي احتراما لأهالي الإسماعيلية

مدبولي

قبل عيد الأضحى.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن مرتبات مايو وهذا موعد الزيادة الجديدة

ترامب

البيت الأبيض تحت الحصار .. إطلاق نار أثناء مؤتمر صحفي للرئيس ترامب

مصر للطيران

قرار عاجل في مصر للطيران بـ تعليق رحلاتها لـ 3 مدن إماراتية حتى إشعار آخر

طريقة تسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

الإسماعيلي

رشق بالحجارة وكسر الزجاج.. تفاصيل تعرض حافلة الإسماعيلي لهجوم من الجماهير

اشرف زكي

بيعملوا تريندات على جثثنا | أشرف زكي : محضّر مفاجأة بعد جنازة هاني شاكر

ترشيحاتنا

الحمام

كارثة صغيرة في الحمام.. جفاف السيفون يحول بيتك لمصدر روائح كريهة

التوت

أيهما أفضل التوت الأبيض أم الأحمر ؟.. تعرف على الفرق والفوائد

علاج الكوليسترول

ابتعد عن الكحول.. نظام غذائي لعلاج الكوليسترول الضار

بالصور

تسمم الحمل.. ما هى أعراضه وخطورته على الأم والجنين؟

تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟
تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟
تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات
وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات
وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

صورة من تفقد وزير الدفاع
صورة من تفقد وزير الدفاع
صورة من تفقد وزير الدفاع

ما الذي يحدث داخل الجلد في حالة الوردية؟

ما الذي يحدث داخل الجلد في حالة الوردية؟
ما الذي يحدث داخل الجلد في حالة الوردية؟
ما الذي يحدث داخل الجلد في حالة الوردية؟

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد