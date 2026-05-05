هدية للمصريين| موعد تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل.. تفاصيل

​في خطوة نوعية تهدف إلى إحداث طفرة في منظومة النقل الذكي، أعلنت وزارة النقل عن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع "مونوريل شرق النيل" لجمهور الركاب، وذلك اعتباراً من صباح غدٍ الأربعاء الموافق 6 مايو 2026.

​مسار يربط "التجمع" بالعاصمة الإدارية

و​تمتد المرحلة الأولى التي تقرر تشغيلها من محطة المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة وصولاً إلى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة ستكون متاحة يومياً من الساعة 6 صباحاً وحتى 6 مساءً، لتخدم قطاعاً عريضاً من الموظفين بـ "الحي الحكومي" وسكان الأحياء الجديدة.

​16 محطة تخدم المناطق الحيوية

و​تشمل المرحلة الأولى 16 محطة روعي في اختيار مواقعها خدمة التجمعات السكنية والمعالم الكبرى، وهي:

(المشير طنطاوي، وان ناينتي، المستشفى الجوي، النرجس، المستثمرين، اللوتس، جولدن سكوير، بيت الوطن، مسجد الفتاح العليم، الأحياء R1 وR2، حي المال والأعمال، مدينة الفنون والثقافة، الحي الحكومي، مسجد مصر، وصولاً إلى مدينة العدالة).

​ويتيح المشروع ربطاً مباشراً مع مراكز المؤتمرات، المستشفيات، الجامعات، والنوادي الرياضية، بالإضافة إلى تحقيق التكامل مع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في محطة "مدينة الفنون والثقافة".

​تصميم حضاري وتجهيزات تكنولوجية

و​أكدت الوزارة أن المحطات صُممت وفق أحدث المعايير العالمية لضمان راحة الركاب، حيث تم تزويد كل محطة بـ:

​6 مصاعد و8 سلالم متحركة (داخلية وخارجية) لتسهيل الحركة.

​مسارات مخصصة لذوي الهمم في صالات التذاكر والأرصفة.

​أما عن القطارات، فهي مكيفة بالكامل ومزودة بممرات آمنة للتنقل بين العربات، وشاشات LCD لعرض معلومات الرحلة والإعلانات، بالإضافة إلى خرائط ضوئية لمساعدة فاقدي حاسة السمع وكاميرات مراقبة لضمان الأمان.

​نقلة في مفهوم التنقل

و​يأتي تشغيل المونوريل كجزء من خطة الدولة لتعزيز النقل الأخضر المستدام، وتسهيل حركة الانتقال بين القاهرة الكبرى والمدن الجديدة، مما يساهم في تخفيف الزحام المروري وتوفير وسيلة نقل حضارية، آمنة، وسريعة لجمهور المواطنين.

وقطار المونوريل (Monorail)، أو "القطار أحادي السكة"، هو وسيلة نقل جماعي ذكية ومتطورة تعمل بالطاقة الكهربائية، ويُعد من أحدث الإضافات لشبكة النقل الأخضر في مصر.

​أهم ما يميز هذا القطار وتكنولوجيا عمله:

​1. التصميم والهيكل

​سكة واحدة: على عكس القطارات العادية التي تسير على قضيبين حديديين، يسير المونوريل على كمرة خرسانية واحدة ضيقة، ويكون جسم القطار عريضاً بحيث يحيط بهذه الكمرة من الجانبين أو يعتليها.

​بدون سائق: يعمل المونوريل بنظام أتوماتيكي بالكامل (بدون سائق)، ويتم التحكم فيه عبر غرف مراقبة مركزية لضمان أعلى درجات الأمان والدقة في المواعيد.

​2. المميزات التقنية

​صديق للبيئة: يعمل بالكهرباء تماماً، مما يعني "صفر انبعاثات" كربونية، وهو ما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة.

​القدرة على المناورة: يتميز بقدرته على السير في المنحنيات الضيقة والمنحدرات الكبيرة التي يصعب على قطارات المترو العادية التعامل معها.

​السرعة والهدوء: تصل سرعته التصميمية إلى 80 كم/ساعة، ويمتاز بانخفاض مستوى الضوضاء بسبب اعتماده على إطارات مطاطية تسير فوق الكمرة الخرسانية.