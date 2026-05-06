الموعد والقناة الناقلة والحكام.. معلومات عن نهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد

يلتقي فريق بيراميدز نظيره فريق زد في مباراة نهائي كأس مصر المقرر إقامته يوم الأحد القادم.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية لمباراة بيراميدز وزد فى نهائي كأس مصر في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء الأحد المقبل، الموافق 10 مايو، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

ويعتبر لقاء بيراميدز ونظيره فريق زد سيناريو مكرر لمباراة نهائي كأس مصر موسم 2023-2024.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة بيراميدز وزد فى نهائي كأس مصر.

ومن المنتظر تعيين طاقم حكام مصريين لإدارة مباراة نهائي كأس مصر علي أن تتم المفاضلة بين حكام دوليين يأتي في مقدمتهم الدولي أمين عمر.

وفي حال إنتهاء الوقت الأصلي لمباراة نهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد بالتعادل بأي نتيجة سيتم الإحتكام إلى شوطين إضافيين لمدة ربع ساعة ثم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد هوية البطل.

ونجح بيراميدز في حجز مقعده بنهائي كأس مصر بعد الفوز أمام انبي برباعية نظيفة.

فيما تأهل فريق زد إلي المباراة النهائية بعدم حقق فوزا على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف.