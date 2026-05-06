مع السلامة يا طيب القلب .. محمد فؤاد يُودّع هاني شاكر برسالة حزينة
رسالة حاسمة من الرياض.. السعودية تشدّد على عودة الملاحة بمضيق هرمز لصورتها الطبيعية
الدواء : نستهدف 3 مليارات دولار صادرات بحلول 2030 .. ونصدر لـ163 دولة
الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة وفرص سقوط الأمطار اليوم
«مش هخلّي حد تاني يغني في مصر».. تصريح مُثير للجدل من حسام حبيب | صور
تحذير شديد اللهجة من رئيس هيئة الدواء بشأن المضادات الحيوية | فيديو
كواليس الوداع الأخير .. أسرار جديدة تكشفها أسرة سوبر ماريو بعد معركة مع المرض
محامي دنيا فؤاد يكشف مفاجأة عن تبرعات كانسر بلوجر الإسماعيلية
قداسة البابا تواضروس يفتتح مؤتمر إيبارشيات المهجر بڤينيسيا | صور
«أبو العينين» : نحتاج ثورة تشريعية تحفيزية لتحسين بيئة الاستثمار وخفض عجز الموازنة
اغتيال مسئولين سوريين .. دمشق تعتقل خلية لحزب الله
زعلت أوي لفراقها | فيفي عبده : سهير زكي تاريخها مشرّف .. خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار التوك شو| قرار نهائي من الصحفيين في جنازة هاني شاكر.. فيروس هانتا ضعيف الانتشار بين البشر.. «مرحلة التتويج» بعد فوز الأهلي والزمالك وتعثر بيراميدز

نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار والملفات المهمة التي تناولتها برامج التوك شو، حيث تم تسليط الضوء على عدد من القضايا المحلية والدولية البارزة، وتنوعت التغطيات بين تصريحات مسؤولين وتحليلات إعلامية وموضوعات خدمية تهم المواطنين.

وفيما يلي أبرز ما جاء في البرامج التلفزيونية خلال تلك الفترة:

أبو العينين: مصر نجحت في حماية الشبكة الاجتماعية رغم الظروف الدولية

أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أنه رغم الظروف الدولية، والتغيرات الجيوسياسية، إلا أن مصر نجحت في حماية الشبكة الاجتماعية، مشددًا على ضرورة أن تغتنم مصر الفرصة الجيوسياسية التي تتحرك فيها الشركات الدولية للبحث عن مكان أكثر أمانا، ويمكن تقديم مصر في حلقة تنافسية جديدة، لتنقل مصر إلى منظومة صناعات المستقبل، وصناعات القيمة المضافة.

أحمد موسى : حالة إيجابية في النقاشات بمجلس النواب .. والجميع يقول رأيه

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بنواب مجلس النواب والنقاشات التي تتم فيه، مشيرا إلى أن هذا الأمر شيء صحي وحيوي في المجلس، وهناك حالة إيجابية خلال النقاشات بمجلس النواب والجميع يقول رأيه، ومجلس النواب يتحدث عن صوت الشعب المصري.. وبعض النواب رفضوا الموازنة العامة وهذا الأمر شيء حيوي.

حظر دخول المدافن | قرار نهائي من نقابة الصحفيين في جنازة هاني شاكر

كشف مجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، ضوابط تصوير وتغطية جنازة ومراسم دفن الفنان الراحل هاني شاكر، وهناك دخلاء على المهنة وأشخاص ليسوا صحفيين يشوهون مهنة الصحافة والتصوير الصحفي .

عالم بالأوقاف: عدم إخطار الزوجة الأولى لا يؤثر على صحة الزواج الجديد

قال الدكتور إبراهيم رضا أحد علماء وزارة الأوقاف، إن مسألة اشتراط حصول الزوج على إذن كتابي من زوجته الأولى قبل الزواج الثاني ليست مسألة ملزمة من الناحية الدينية، موضحًا أن الحكم الشرعي في هذه القضية واضح ولا يرتبط بموافقة الزوجة الأولى على صحة عقد الزواج.

الشتاء عمل ريمونتادا .. جمال شعبان يوجه تحذيرات عاجلة للمواطنين

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الأحوال الجوية غير مستقرة خلال هذه الأيام، وأن الشتاء قام بعمل "ريمونتادا"، وأن الأجواء الآن تشهد انخفاضات في درجات الحرارة، وبعد أيام سنشهد ارتفاعات.

مع تسجيل إصابات عالمية.. فيروس هانتا ضعيف الانتشار بين البشر

علق الدكتور أيمن قاسم أخصائي المناعة والبحوث الطبية، على ظهور حالات إصابة بفيروس هانتا في العالم، مضيفا :"فيروس هانتا ليس جديدا ومتواجد منذ سنوات، وهناك حالة إصابة واحدة في جنوب أفريقيا وتتواجد في العناية المركزة وهو بريطاني الجنسية وحالته حرجة".

الأطباء: حرية الظهور الإعلامي مكفولة..وضوابط مهنية تحكم المحتوى العلاجي

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، دعم النقابة الكامل لحرية ظهور الأطباء في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالضوابط المهنية والعلمية المنظمة لهذا الظهور، حفاظًا على صحة المواطنين ومنع تداول معلومات طبية غير دقيقة.

هيئة الدواء : الدواء أمن قومي..ونسعى لتوطين صناعة المواد الخام

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الدواء يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي المصري، مشددًا على أنه ليس مجرد سلعة عادية، بل هو ضرورة حيوية تهم كل بيت ومواطن، ولا يمكن الاستغناء عنها تحت أي ظرف لارتباطها الوثيق بحياة الإنسان.

إثيوبيا تتدخل بشكل همجي في السودان| نداء عاجل من أحمد موسى للمجتمع الدولي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك عدوانا من داخل الأراضي الإثيوبية من بحر دار شمال إثيوبيا على السودان، وهناك طائرات خرجت من إثيوبيا استهدفت مطار الخرطوم، موضحًا أن إثيوبيا تقوم بـاعتداء سافر على السودان، وأن المسيرات الحربية الإثيوبية تنطلق لضرب السودان.

التضامن: أول فوج لـ حجاج الجمعيات الأهلية يغادر الجمعة المقبلة

أكد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن استعدادات الوزارة لموسم الحج هذا العام على أعلى مستوى، و أول فوج من أفواج حجاج الجمعيات الاهلية  يغادر الجمعة المقبل.

شهد ضحية خطيبها : عايزه حقي .. وشي باظ ودراعي اتشوه

عبّرت شهد أحمد ضحية خطيبها بـ28 طعنة، عن حزنها الشديد بسبب تعرضها لمحاولة قتل من خطيبها السابق، مؤكدة أنها تريد الحصول على حقها: "عايزه حقي، عشان أنا وشي باظ واتشوه ودراعي باظ، دراعي عجز ولا أعرف أشتغل ولا أعرف أعمل أي حاجة تانية".

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك والأهلي

اشتعلت المنافسة على صدارة الدوري المصري الممتاز، عقب ختام مباريات الجولة الأخيرة قبل الختام، والتي أسفرت عن انتصارات مهمة لكل من الأهلي والزمالك، مقابل تعادل بيراميدز، لتزداد الإثارة قبل الجولة الحاسمة من المسابقة، وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب إنبي بثلاثية نظيفة، ليواصل الضغط على القمة ويتمسك بآماله في التتويج باللقب. وفي المقابل، نجح الزمالك في اقتناص فوز ثمين أمام سموحة بهدف دون رد، عزز به موقعه في صدارة الترتيب، أما بيراميدز، فقد سقط في فخ التعادل أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1، في نتيجة قد تُعقّد من مهمته في المنافسة على اللقب، بعد فقدان نقطتين في توقيت حاسم من عمر البطولة.

