مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة.. احذرها

قد تحمل عدسات العين اللاصقة بعض المخاطر، ويمكن أن يزيد استخدامها من احتمالية الإصابة بالمضاعفات نقدمها لك فى هذا التقرير وفقا لموقع ديلى ميديكال.

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..

1) التهاب القرنية الميكروبي:

عدوى نادرة لكنها خطيرة تصيب قرنية العين، وقد تحدث عند ارتداء العدسات لفترة أطول من الموصى بها أو عند عدم تنظيفها جيدًا، حيث يمكن لكائنات دقيقة مثل الأميبا أن تدخل العين وتسبب تلفًا.

العلاج المبكر يساعد على الشفاء، لكن في الحالات الشديدة قد تؤدي العدوى إلى فقدان البصر أو الحاجة إلى زراعة قرنية.

2) خدش القرنية:

هو خدش سطحي في القرنية، وغالبًا ما يلتئم خلال أيام قليلة، لكن في الحالات الأكثر خطورة، قد تدخل الجراثيم إلى المنطقة المصابة، مما يؤدي إلى مضاعفات مثل قرحة القرنية.

3) احمرار العين الحاد المرتبط بالعدسات:

تحدث هذه الحالة عندما تصبح العين حمراء ومتهيجة بسبب العدسات، وقد تظهر عند النوم بالعدسات غير المخصصة لذلك أو عدم استبدالها بانتظام.

غالبًا ما تتحسن الحالة عند التوقف عن ارتداء العدسات لفترة، وقد يصف الطبيب قطرات للعين لتخفيف التهيج وتسريع الشفاء.

4) التهاب الملتحمة الحليمي العملاق:

يسبب احمرارًا وتهيجًا وتورمًا في الجفن من الداخل، مع ظهور نتوءات صغيرة، ويتطلب العلاج التوقف عن ارتداء العدسات لعدة أسابيع، وقد تحتاج إلى قطرات أو مراهم.

وفي بعض الحالات، يُنصح بتقليل مدة ارتداء العدسات أو تغيير نوعها، كما يمكن أن يساعد استخدام محاليل عدسات خالية من المواد الحافظة.