الجنيه المصري يصعد بقوة في مواجهة الدولار بالبنوك.. ماذا يحدث؟

ارتفع مركز الجنيه المصري أمام الدولار في ختام تعاملات النقد الأجنبي دخل الجهاز المصرفي المحلي اليوم الأربعاء 6-5-2026.

الدولار يهوى

فقد سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1.02 جنيهًا من قيمته أمام الجنيه بالمقارنة بما كان عليه أمس الثلاثاء بمعدل 1.98% .

ماذا يعني تراجع الدولار أمام الجنيه

تراجع الدولار أمام الجنيه بقيمة كسرت حاجز الـ102 قرشًا تعد مدلولًا لتحسين الطلب على العملة الأجنبية وهو ما يعني قدرة اكبر للاقتصاد القومي واستخدام النقد الأجنبي في تأمين احتياجات أكبر للبلاد سواء من المواد الخام والسلع الاستراتيجية و الوسيطة.

يساعد أيضا تراجع سعر الدولار والعملات الأخرى في قدرة الدولة على الوفاء بالإلتزامات الخارجية بتكلفة أقل وبمرونة أكبر للسداد .

انعكاسات تراجع الدولار وارتفاع مركز الجنيه

مما لاشك فيه أن تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه سيرفع من القوى الشرائية لدى العملة المحلية ويساعد على قدرة المستوردين و الصناع في تدبير احتياجاتهم الاستيرادية بكميات أكبر و تكلفة أقل وبالتالي سيكون انعكاسها على الاسعار في الاسواق المحلية.

تعزز اجراءات خفض قيمة الدولار والعملات الأجنبية الأخري، من قدرة الحكومة على تدبير احتياجاتها من السلع الاستراتيجية و الوسطية ا للازمة لدعم الاقتصاد القومي كالقمح والمواد البترولية و غيرها.

آخر تحديث لسعر الدولار

بحسب آخر تعامل في البنوك المصرية فقد وصل سعر الدولار في آخر تحديث له 52.64 جنيهًا للشراء و 52.74 جنيها للبيع.ر