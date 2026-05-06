الغندور يعلق علي تتويج العين بالدوري الإماراتي: رامي ربيعة له دور مهم جدا

توج العين بلقب الدوري الإماراتي للمحترفين رسميًا، عقب فوزه الكبير على الشارقة بنتيجة خمسة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 24 من المسابقة.



وكتب الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"العين يحسم الدوري الإماراتي و يفوز باللقب قبل جولتين من النهاية و الف مليون مبروك للنجم المصري رامي ربيعة اللي كان له دور مهم جدا في احراز اللقب و عودته للعين بعد غياب اكثر من موسم”.

دخل العين المباراة بقوة ونجح في فرض سيطرته مبكرًا، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة بعدما حول عبدالكريم تراوري كرة عرضية إلى هدف برأسية متقنة سكنت الشباك، ليمنح فريقه الأفضلية في بداية اللقاء.

بهذه النتيجة، رفع العين رصيده إلى 62 نقطة في صدارة الترتيب، متفوقًا بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه، ليحسم رسميًا لقب الدوري الإماراتي للمحترفين.