بفارق 880 جنيها.. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب بمصر

سجل سعر الجنيه الذهب إلى 55.920 ألف جنيه مستهل تعاملات الخميس مقارنة بـ 55.040 ألف مستهل الاربعاء بارتفاع بنحو 880 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا بنحو 137 دولار دفعه واحدة وسط آمال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك بفعل ضعف الدولار الأمريكي.

وفي مصر ارتفع سعر الذهب بمتوسط 100 جنيه وذلك نتيجة تراجع دولار الصاغة بعد هبوط سعر صرف الدولار في ابنوك بنحو 105 قرشا اليوم.

وارتفع السعر الذهب عالميا إلى 4698 مقارنة بـ 4544 دولار للأوقية بارتفاع بلع نحو 154 دولارا.

كما ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاربعاء وسجل سعر الذهب عيار 21 الان 6990 مقارنة بـ 6880 أمس الثلاثاء مرتفعا بنحو 110 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الخميس 7-5-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4698 دولارا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5991 جنيها للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6990 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7989 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 55.920 ألف جنيه.