«البحث العلمي» تُطلق الموسم الثاني من مسابقة أدب الخيال العلمي والتراجم العلمية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن انطلاق الموسم الثاني من مسابقة أدب الخيال العلمي والتراجم العلمية، وذلك في إطار دورها في نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا وتشجيع الإبداع الأدبي المرتبط بالعلم.

وتفتح المسابقة أبوابها أمام الأدباء والكتّاب والباحثين والموهوبين من مختلف الفئات العمرية، خلال الفترة من 1 مايو ولمدة شهرين، للمشاركة بأعمالهم في المجالات التالية:

* القصة القصيرة (مجموعة قصصية)

* القصة

* الرواية

* الترجمة

* العمل الأدبي (توثيقي أو نقدي)

* ترجمة عمل قصصي أو روائي علمي

شروط عامة:

* يُشترط أن تكون أعمال القصة القصيرة موجهة للأطفال من سن 6 إلى 18 سنة

* الالتزام باستخدام اللغة العربية الفصحى في السرد، مع إتاحة الحرية في الحوار بين الفصحى والعامية

* تُرفع جميع الأعمال بصيغة إلكترونية عبر موقع الأكاديمية

وأكد البيان الصادر من الأكاديمية، أنه تم هذا العام زيادة عدد الأعمال الفائزة وقيمة الدعم المالي للمسابقة، مشيراً إلى أن أدب الخيال العلمي يُعد من أهم الأدوات الحديثة والفعالة في نشر الثقافة العلمية وتحفيز الابتكار.

وأضاف أن الخيال العلمي لم يعد مجرد تصور أدبي، بل أصبح مصدر إلهام حقيقي للعديد من الاختراعات التي تحققت على أرض الواقع، وأسهمت في تشكيل ملامح العالم المعاصر.

يُذكر أن الموسم الأول من المسابقة شهد إقبالًا واسعًا، وأسفر عن فوز 10 أعمال متميزة تنوعت بين القصة القصيرة والرواية والأعمال التوثيقية.

للتقديم والاطلاع على الشروط والتفاصيل، علماً بأن آخر موعد للتقدم 30 يونيو 2026:

http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9/?lang=ar

نموذج التقديم:

http://eforms.asrt.sci.eg/ScienceFiction/create

ندعو جميع المهتمين للإبداع والمزج بين الأدب والعلم إلى المشاركة وإثراء هذا المجال الحيوي بأعمالهم المتميزة.