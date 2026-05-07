قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلاب النقل بالثانوية الأزهرية يؤدون اليوم امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعى
قبل الجولة الأخيرة.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز
بعد افتتاحه.. خريطة أسعار تذاكر ومحطات مونوريل شرق النيل
روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا
20 صورة ترصد انتظام الإختبارات العملية لمادة التربية الرياضية في المدارس
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 7-5-2026 أمام الجنيه المصري
ضوابط تصحيح ما تنشره المؤسسات الصحفية والإعلامية من معلومات خاطئة بالقانون
نداء هام من هيئة الملاحة البحرية الإيرانية للسفن المارة بمضيق هرمز
بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟
ترامب يرضخ .. وقف مشروع الحرية بعد إغلاق المجال الجوي السعودي أمام الطائرات الأمريكية
تشغيل المرحلة الأولى.. شاهد إقبال المواطنين على استقلال مونوريل شرق النيل
بدون وفيات أو إصابات .. تصاعد دخان في منجم ألاردينسكايا الروسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«البحث العلمي» تُطلق الموسم الثاني من مسابقة أدب الخيال العلمي والتراجم العلمية

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي
نهلة الشربيني

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن انطلاق الموسم الثاني من مسابقة أدب الخيال العلمي والتراجم العلمية، وذلك في إطار دورها في نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا وتشجيع الإبداع الأدبي المرتبط بالعلم.

انطلاق الموسم الثاني من مسابقة أدب الخيال العلمي والتراجم العلمية

وتفتح المسابقة أبوابها أمام الأدباء والكتّاب والباحثين والموهوبين من مختلف الفئات العمرية، خلال الفترة من 1 مايو ولمدة شهرين، للمشاركة بأعمالهم في المجالات التالية:

* القصة القصيرة (مجموعة قصصية)

* القصة

* الرواية

* الترجمة

* العمل الأدبي (توثيقي أو نقدي)

* ترجمة عمل قصصي أو روائي علمي

 شروط عامة:

* يُشترط أن تكون أعمال القصة القصيرة موجهة للأطفال من سن 6 إلى 18 سنة

* الالتزام باستخدام اللغة العربية الفصحى في السرد، مع إتاحة الحرية في الحوار بين الفصحى والعامية

* تُرفع جميع الأعمال بصيغة إلكترونية عبر موقع الأكاديمية

 وأكد البيان الصادر من الأكاديمية، أنه تم هذا العام زيادة عدد الأعمال الفائزة وقيمة الدعم المالي للمسابقة، مشيراً إلى أن أدب الخيال العلمي يُعد من أهم الأدوات الحديثة والفعالة في نشر الثقافة العلمية وتحفيز الابتكار.

وأضاف أن الخيال العلمي لم يعد مجرد تصور أدبي، بل أصبح مصدر إلهام حقيقي للعديد من الاختراعات التي تحققت على أرض الواقع، وأسهمت في تشكيل ملامح العالم المعاصر.

يُذكر أن الموسم الأول من المسابقة شهد إقبالًا واسعًا، وأسفر عن فوز 10 أعمال متميزة تنوعت بين القصة القصيرة والرواية والأعمال التوثيقية.

 للتقديم والاطلاع على الشروط والتفاصيل، علماً بأن آخر موعد للتقدم 30 يونيو 2026:

http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9/?lang=ar

 نموذج التقديم:

http://eforms.asrt.sci.eg/ScienceFiction/create

 ندعو جميع المهتمين للإبداع والمزج بين الأدب والعلم إلى المشاركة وإثراء هذا المجال الحيوي بأعمالهم المتميزة.

وزارة التعليم العالي البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

متجه نحو 8 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيفية الوقاية منه؟

الدولار

هبوط مفاجئ في أسعار الدولار.. وهذه قيمته في بنك مصر

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

ميلانيا وترامب

سخرت من زوجها.. ميلانيا ترامب تشعل موجة من الضحك داخل البيت الأبيض

الخطيب

مفاجأة.. شبانة: الأهلي يفكر جدياً في عدم المشاركة بالكونفدرالية

الصلاة الجهرية

هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. اعرف الحكم الشرعي

ترشيحاتنا

شمس البارودي

شمس البارودي تعبر عن اشتياقها لزوجها : ذكرياتك ما زالت تسكنني وصوتك لم يغب رغم الرحيل

مصطفى قمر

مصطفى قمر : هاني شاكر كان إنسانًا وطنيًا يعشق تراب مصر.. ومحدش يقدر يغني بإحساسه

بطريقة موثرة أحمد عبد الله محمود ع يتحدث عن والده الراحل في ندوة خاصة بـ«صدى البلد»

بطريقة موثرة.. أحمد عبد الله محمود يتحدث عن والده الراحل في ندوة صدى البلد

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

فيديو

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد