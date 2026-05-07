ستيلانتيس تفتتح ثالث مركز عالمي لتفكيك المركبات في المغرب

عززت مجموعة ستيلانتيس حضورها في قطاع الاقتصاد الدائري بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عبر افتتاح أول مركز إقليمي لتفكيك المركبات في مدينة الدار البيضاء المغربية، ليصبح ثالث منشأة من نوعها للشركة عالميا بعد إيطاليا والبرازيل.

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية “SUSTAINera” المتخصصة في حلول الاقتصاد الدائري، والتي تركز على إعادة التصنيع والإصلاح وإعادة الاستخدام والتدوير، بهدف إطالة العمر التشغيلي للمركبات وقطع الغيار وتقليل النفايات وتحسين استغلال الموارد.

ويعد المركز الجديد خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة لمعالجة المركبات في نهاية عمرها الافتراضي، مع توفير قطع غيار أصلية مستعملة وإعادة تدوير المكونات القابلة للاستفادة منها، بما يدعم قطاع خدمات ما بعد البيع في المنطقة.

وقال سمير شرفان، الرئيس التنفيذي للعمليات في ستيلانتيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الاقتصاد الدائري أصبح أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الشركة، لما يوفره من توازن بين الكفاءة الصناعية وخفض التكاليف وتعزيز الاستدامة.

ويعمل مركز الدار البيضاء على تفكيك السيارات الخارجة من الخدمة، وفرز المكونات القابلة لإعادة الاستخدام أو التدوير، إلى جانب تسويق قطع الغيار المستعملة عبر شبكة خدمات ستيلانتيس ومنصات رقمية متخصصة.

كما يساهم المشروع في توفير حلول أكثر اقتصادية للعملاء، مع دعم الاستخدام المسؤول للموارد وإنشاء منظومة منظمة ومتوافقة مع المعايير البيئية والتنظيمية.

وتعتمد ستيلانتيس في المنطقة على نموذج متكامل يشمل بيع قطع الغيار المعاد تصنيعها، وتوفير المكونات الأصلية المستعملة عبر منصة “B-Parts”، إضافة إلى شراكات متخصصة في إعادة التدوير وإدارة المركبات التالفة.

ويحمل المشروع أهمية خاصة للمغرب، باعتباره أول مركز من نوعه تطلقه شركة سيارات داخل المملكة، ما يرسخ دور البلاد كمحور صناعي إقليمي في قطاع السيارات والاستدامة.

وتبلغ قيمة الاستثمار في المشروع نحو 1.6 مليون يورو، على مساحة تصل إلى 6 الاف متر مربع، مع قدرة تشغيلية تستهدف تفكيك نحو 10 الاف مركبة سنويا، إضافة إلى توفير قرابة 150 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عند التشغيل الكامل.

ومن خلال هذا التوسع، تؤكد ستيلانتيس توجهها نحو تطوير أنشطة الاقتصاد الدائري كقطاع صناعي متنام في المنطقة، يعتمد على الاستدامة والكفاءة التشغيلية وخلق قيمة اقتصادية محلية.