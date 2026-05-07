قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التواء المبابيض.. هل يشكل خطرا محتملا عليكِ؟
استشهاد 9 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة
«لو أثقلتك الهموم وغلبك الضيق».. ردّد هذا الدعاء النبوي
الحكومة: سداد 714 مليون دولار لشركات البترول الأجنبية.. والانتهاء من المديونية قريبا
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي سريعاً
الإفتاء توضح حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة.. ربا أم تجارة مشروعة؟
بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
كوريا الشمالية: لسنا ملزمين بأي معاهدة بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية
أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟
الإخوان والقاعدة وداعش.. واشنطن تعلن استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب
أمير هشام: ممدوح عباس كان مجهز "شنطة فلوس" للاعبي الزمالك في لقاء القمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ستيلانتيس تفتتح ثالث مركز عالمي لتفكيك المركبات في المغرب

ستيلانتيس
ستيلانتيس
كريم عاطف

عززت مجموعة ستيلانتيس حضورها في قطاع الاقتصاد الدائري بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عبر افتتاح أول مركز إقليمي لتفكيك المركبات في مدينة الدار البيضاء المغربية، ليصبح ثالث منشأة من نوعها للشركة عالميا بعد إيطاليا والبرازيل.

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية “SUSTAINera” المتخصصة في حلول الاقتصاد الدائري، والتي تركز على إعادة التصنيع والإصلاح وإعادة الاستخدام والتدوير، بهدف إطالة العمر التشغيلي للمركبات وقطع الغيار وتقليل النفايات وتحسين استغلال الموارد.

ويعد المركز الجديد خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة لمعالجة المركبات في نهاية عمرها الافتراضي، مع توفير قطع غيار أصلية مستعملة وإعادة تدوير المكونات القابلة للاستفادة منها، بما يدعم قطاع خدمات ما بعد البيع في المنطقة.

وقال سمير شرفان، الرئيس التنفيذي للعمليات في ستيلانتيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الاقتصاد الدائري أصبح أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الشركة، لما يوفره من توازن بين الكفاءة الصناعية وخفض التكاليف وتعزيز الاستدامة.

ويعمل مركز الدار البيضاء على تفكيك السيارات الخارجة من الخدمة، وفرز المكونات القابلة لإعادة الاستخدام أو التدوير، إلى جانب تسويق قطع الغيار المستعملة عبر شبكة خدمات ستيلانتيس ومنصات رقمية متخصصة.

كما يساهم المشروع في توفير حلول أكثر اقتصادية للعملاء، مع دعم الاستخدام المسؤول للموارد وإنشاء منظومة منظمة ومتوافقة مع المعايير البيئية والتنظيمية.

وتعتمد ستيلانتيس في المنطقة على نموذج متكامل يشمل بيع قطع الغيار المعاد تصنيعها، وتوفير المكونات الأصلية المستعملة عبر منصة “B-Parts”، إضافة إلى شراكات متخصصة في إعادة التدوير وإدارة المركبات التالفة.

ويحمل المشروع أهمية خاصة للمغرب، باعتباره أول مركز من نوعه تطلقه شركة سيارات داخل المملكة، ما يرسخ دور البلاد كمحور صناعي إقليمي في قطاع السيارات والاستدامة.

وتبلغ قيمة الاستثمار في المشروع نحو 1.6 مليون يورو، على مساحة تصل إلى 6 الاف متر مربع، مع قدرة تشغيلية تستهدف تفكيك نحو 10 الاف مركبة سنويا، إضافة إلى توفير قرابة 150 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عند التشغيل الكامل.

ومن خلال هذا التوسع، تؤكد ستيلانتيس توجهها نحو تطوير أنشطة الاقتصاد الدائري كقطاع صناعي متنام في المنطقة، يعتمد على الاستدامة والكفاءة التشغيلية وخلق قيمة اقتصادية محلية.

ستيلانتيس الشرق الأوسط أفريقي مركز إقليمي لتفكيك المركبات مدينة الدار البيضاء SUSTAINera المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)

اللواء سمير فرج

العد التنازلي بدأ.. سمير فرج يكشف مفاجئة ستحدث خلال ساعات تضرب أسعار النفط عالميا

فيروس هانتا

بعد وفاة ثلاثة ركاب.. الأمم المتحدة تعلن إصابة جديدة بفيروس هانتا على متن هونديوس

الذهب

متجه نحو 8 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24

سؤال يثير الجدل

مضاد أبي..سؤال يثير الجدل بإمتحان متداول لـ3 ابتدائي|والأهالي يسخرون: الإجابة أمي طبعا

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيفية الوقاية منه؟

الدولار

هبوط مفاجئ في أسعار الدولار.. وهذه قيمته في بنك مصر

وزير الصحة

مصدر يكشف حقيقة ترك وزير الصحة قاعة اجتماع النواب غاضبا

ترشيحاتنا

النفط الامريكي

العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي ترتفع إلى 96.33 دولارا للبرميل

غارات الاحتلال على جنوب لبنان

الصحة اللبنانية تعلن حصيلة ضحايا جديدة للاعتداءات الاسرائيلية

أرشيفية

مقـ.تل قيادي بارز في قوات درع السودان

بالصور

بوسي تثير الجدل بجمالها وأناقتها فى أحدث إطلالة

بوسي تثير الجدل بجمالها و إناقتها فى اخر إطلالة
بوسي تثير الجدل بجمالها و إناقتها فى اخر إطلالة
بوسي تثير الجدل بجمالها و إناقتها فى اخر إطلالة

بخصر منحوت.. سارة سلامة تثير الجدل فى أحدث ظهور

بخصر منحوت..سارة سلامة تثير الجدل فى اخر ظهور لها
بخصر منحوت..سارة سلامة تثير الجدل فى اخر ظهور لها
بخصر منحوت..سارة سلامة تثير الجدل فى اخر ظهور لها

التواء المبابيض.. هل يشكل خطرا محتملا عليكِ؟

التواء المبابيض.. الاعراض و الاسباب انتبه لها
التواء المبابيض.. الاعراض و الاسباب انتبه لها
التواء المبابيض.. الاعراض و الاسباب انتبه لها

أسعار فورد فوكس موديل 2021 المستعملة في مصر

فورد فوكس
فورد فوكس
فورد فوكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد