الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

ماذا يحدث عند تناول البيض ضمن النظام الغذائى؟

فوائد البيض والدواجن للجسم
آية التيجي

أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية أهمية تناول البروتينات الحيوانية باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن، مشيرة إلى أن البيض والدواجن يُعدان من أفضل مصادر البروتين عالية القيمة الغذائية، لما يحتويان عليه من عناصر ضرورية لصحة الجسم وبناء العضلات وتعزيز المناعة.

وأوضحت الوزارة، في منشور توعوي، أن البروتين من العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم بشكل يومي، حيث يلعب دورًا مهمًا في نمو الجسم وتجديد الخلايا والأنسجة، بالإضافة إلى دعم وظائف المناعة والحفاظ على الصحة العامة.

وأضافت أن البيض والدواجن يحتويان على أحماض أمينية أساسية لا يستطيع الجسم إنتاجها بمفرده، لذلك يجب الحصول عليها من خلال الغذاء، ما يجعلهما من أهم مصادر البروتين الحيواني المفيدة للكبار والأطفال.

احتياجات البروتين تختلف من شخص لآخر

وأكدت وزارة الصحة أن احتياجات الجسم من البروتين تختلف بحسب العمر والحالة الصحية ومستوى النشاط البدني، مشددة على ضرورة تناول الكميات المناسبة دون إفراط، في إطار نظام غذائي صحي ومتوازن.

كما نصحت بضرورة التنوع في مصادر الغذاء للحصول على العناصر الغذائية المختلفة التي يحتاجها الجسم للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض.

تحذير لمرضى الأمراض المزمنة

وشددت الوزارة على أهمية استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية بالنسبة لمرضى الأمراض المزمنة، خاصة مرضى الكلى والكبد وبعض اضطرابات التمثيل الغذائي، لتحديد الكميات المناسبة من البروتين وتجنب أي مضاعفات صحية محتملة.

جهود مستمرة لنشر التوعية الغذائية

وأشارت الوزارة إلى استمرار حملات التوعية الصحية والغذائية بهدف تعزيز الثقافة الصحية بين المواطنين، وتشجيعهم على اتباع العادات الغذائية السليمة للحفاظ على صحة أفضل.

