الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الحقيقة الكاملة لـ رجيم الأرز.. هل يؤدي إلى خسارة الوزن سريعا؟

رجيم الأرز
رجيم الأرز
البهى عمرو

حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، من اتباع أنظمة الرجيم القاسية أو المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الرجوع إلى طبيب مختص، مؤكدة أن بعض أنواع الدايت قد تسبب أضرارًا صحية تفوق فوائدها المؤقتة.

وأضافت نهلة عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تقليل بعض العادات الغذائية الخاطئة بشكل تدريجي، مثل الإفراط في تناول الخبز أو السكر أو المشروبات الغازية، لا يمثل مشكلة صحية، بل قد يساعد في تحسين الوزن دون الحاجة إلى أنظمة غذائية قاسية.

وأكدت استشاري التغذية أن اتباع أي نظام غذائي دون إشراف طبي قد يضر الجسم، خاصة الأنظمة التي تعتمد على الحرمان أو التركيز على نوع واحد فقط من الطعام، موضحة أن الجسم يحتاج إلى توازن غذائي يشمل البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية والألياف.

وأشارت إلى أن بعض الأنظمة المنتشرة مثل «اللو كارب» قد تكون مفيدة في بعض الحالات، لكن الإفراط في تقليل الكربوهيدرات والاعتماد الكامل على البروتين قد يؤدي إلى مشكلات صحية على المدى الطويل.

وشددت نهلة عبد الوهاب على أهمية التنوع في الوجبات الغذائية، موضحة أن تقسيم الطبق الغذائي بشكل متوازن يظل من أفضل الطرق للحفاظ على الصحة وخسارة الوزن بصورة آمنة.

وأضافت أن الكربوهيدرات المعقدة تعد أفضل من البسيطة، لأنها تحتوي على الألياف وتستغرق وقتًا أطول في الهضم، ما يمنح إحساسًا بالشبع لفترة أكبر.

وتطرقت استشاري التغذية إلى ما يعرف بـ«رجيم الأرز» المنتشر مؤخرًا، مؤكدة أن الاعتماد على نوع واحد فقط من الطعام لا يعد نظامًا صحيًا، لأن الجسم يحتاج إلى عناصر غذائية متعددة.

وأوضحت أن تناول الأرز بشكل معتدل لا يسبب زيادة الوزن بمفرده، لكن المشكلة تكمن في الإفراط وعدم التوازن الغذائي، لافتة إلى أن دمج الأرز مع مصادر البروتين مثل الزبادي يمنح الجسم وجبة متكاملة ومشبعة.
 

