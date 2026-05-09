الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

Galaxy Watch تتنبأ بالإغماء قبل 5 دقائق بدقة 84.6% في إنجاز عالمي

احمد الشريف

حققت شركة سامسونج للإلكترونيات سبقاً تقنياً وعلمياً غير مسبوق، بإعلانها عن تطوير أول تقنية في العالم تتيح لساعاتها الذكية "Galaxy Watch" التنبؤ بحالات الإغماء قبل وقوعها، في خطوة ثورية تضع الأجهزة القابلة للارتداء في مقدمة أدوات الرعاية الصحية الوقائية والإنقاذ السريع.

خوارزميات التنبؤ والاستجابة السريعة

تعتمد التقنية الجديدة على مستشعرات "BioActive" المتطورة التي تميز ساعات سامسونج، حيث تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بمراقبة وتحليل التغيرات الدقيقة في المؤشرات الحيوية مثل معدل ضربات القلب، وضغط الدم، ومستويات تشبع الأكسجين. 

وتستطيع الساعة من خلال هذا التحليل رصد بوادر اختلال الدورة الدموية التي تسبق فقدان الوعي، مما يمنح المستخدم تحذيراً استباقياً لاتخاذ وضعية آمنة تمنع الإصابات الناتجة عن السقوط المفاجئ.

تكامل مع أنظمة الطوارئ والخصوصية

تستهدف سامسونج من خلال هذا الابتكار حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل كبار السن والمصابين بأمراض القلب أو اضطرابات ضغط الدم. 

وتعمل الميزة على إرسال تنبيهات اهتزازية وصوتية فورية، وفي حال عدم استجابة المستخدم، تقوم الساعة تلقائياً بمشاركة الموقع الجغرافي الدقيق مع جهات الطوارئ المسجلة، مع ضمان معالجة كافة البيانات الحيوية محلياً على الجهاز لحماية خصوصية المستخدمين بشكل كامل.

ثورة في معايير الصحة الرقمية

تسعى العملاق الكوري الجنوبي لتعزيز ريادتها في سوق الصحة الرقمية عبر تحويل الساعة من مجرد أداة لمراقبة النشاط البدني إلى جهاز طبي ذكي قادر على التدخل في اللحظات الحرجة. 

وقد أثبتت الاختبارات السريرية التي أجرتها الشركة دقة عالية في التنبؤ، مما يقلل من القلق اليومي للمرضى وذويهم، ويفتح الباب أمام دمج هذه البيانات مستقبلاً في البروتوكولات الطبية الرسمية للمتابعة عن بعد.

خاتمة

تضع هذه الميزة الجديدة سامسونج في مكانة متفوقة بسباق الساعات الذكية، حيث لم يعد الرهان على جودة الشاشة أو عمر البطارية فحسب، بل على مدى قدرة التكنولوجيا على حماية حياة البشر وتوقع الأزمات الصحية قبل حدوثها، وهو ما سيغير قواعد اللعبة في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية.

آلاء لاشين تنضم إلى لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائى

أوكا: أرفض تقليد الأجانب.. وأسعى للتطوير في عالم الموسيقى

الفرق بين فيروس هانتا وكورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض.. أيهما أخطر على البشرية؟..أفضل طرق الوقاية

ينتقل عبر الفئران.. 5 علامات مبكرة للإصابة بفيروس هانتا لا تتجاهلها

صحة القولون.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي يوميًا قبل النوم؟

أخطر 5 أطعمة على الريق تدمر المعدة .. ماذا يفضل تناوله صباحًا؟

