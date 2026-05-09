بعد سقوط 3 شباب من القديم ..برلمانية تطالب بـ كوبري جديد في نجع حمادي

أكدت النائبة وفاء رشاد عضو مجلس الشيوخ ، أن حادث سقوط 3 شباب اثناء فتح كوبري نجع حمادي بمحافظة قنا ، مساء أمس ، هو نتيجة إصرار الحكومة علي عدم البحث عن بديل لعبور الموطنين من شرق النيل الي الغرب والعكس بمدينة نجع حمادي ، رغم احالة مجلس الشيوخ لطلبها بانشاء كوبري جديد بديل بمدينة نجع حمادي ، لان الكوبري القديم مر علية اكثر من مائة عام وتم تشييده من ايام الاحتلال الانجليزي .

صيانة دورية للكوبري الحديدي بنيل نجع حمادي بقنا

و أضافت وفاء رشاد في تصريحات لها ، أنها حذرت أكثر من مرة من خطورة الامر وضرورة تزويد الكوبري بكشافات اضاءة لحين البت في امر انشاء الكوبري الجديد ، ولكن للاسف تم انارة نصف الكوبري وظل النصف الاخر معتم ، وكثرت فيه حالات السرقات وغيرة من الامور الغير مقبولة ، بالاضافة الي تهالك مبني الكوبري ، وعدم صدق رواية المسئولين باجراء صيانه دورية للكوبري الحديدي بنيل نجع حمادي بقنا.

وشددت عضو الشيوخ أن الرئيس السيسي اكد اكثر من مرة علي تنمية الصعيد وأنها من أولويات الدولة المصرية ، وان الرئيس يولي اهتمام كبير بمحافظات الصعيد ومشروعات التنميه فيها ، ولكن هناك فرق كبير في السرعات بين رغبة الرئيس في تعويض الصعيد عن سنوات النسيان التي عاني منها في حقب زمنية ماضية، ورغبة الحكومه في انجاز المشروعات.

واعربت وفاء رشاء عن حزنها للحادث الاليم سواء الشاب المصاب أو المفقودين واسرهم ، الذين تبحث عنهم قوات الانقاذ النهري ، وانها علي تواصل دائم مع المسؤولين لحين العثور علي الشابين المفقودين.

وكانت قوات الإنقاذ بالتنسيق مع الأهالي بنجع حمادي بقنا قد تمكنوا من إنقاذ شاب، والبحث عن آخرين، سقطوا في النيل أثناء قيادتهم دراجة بخارية أعلى كوبري نجع حمادي.

و أكد شهود العيان، أنه أثناء فتح الكوبري، سقط الشباب في النيل ، أثناء مرورهم مستقلين دراجة بخارية .