قطعة قماش وكتم الأنفاس.. مرافعة قوية من النيابة العامة في واقعة مقتل 3 أطفال في الشروق

في مرافعة حملت تفاصيل مؤلمة، كشف ممثل النيابة العامة أمام هيئة المحكمة كواليس اتهام هناء.ع.ا (37 عامًا) بقتل أطفالها الثلاثة "ميرا، طه، ومصطفى" خنقًا داخل مسكن الأسرة بمنطقة الشروق في القاهرة الجديدة، في واقعة أثارت صدمة واسعة.

وأوضح ممثل النيابة أن المتهمة انفصلت عن زوجها بعد زواج استمر منذ عام 2014، بعدما طلبت الطلاق في عام 2020، وحصلت على حضانة الأطفال.

ووفقًا لما ورد بتحقيقات النيابة، واجهت المتهمة أوضاعًا مالية متدهورة وضغوطًا معيشية متصاعدة، تزامنت مع عجزها عن توفير احتياجات أبنائها واستكمال مسيرتهم التعليمية، وهو ما اعتبرته النيابة الدافع الذي قادها إلى ارتكاب الجريمة.

وأكدت النيابة في مرافعتها أن الجريمة جاءت بعد تفكير وتدبير مسبق، مشيرة إلى أن نية القتل بدأت تتشكل لدى المتهمة منذ سبتمبر 2024، قبل أن تنتقل من مرحلة التفكير إلى الإعداد والتنفيذ.

وأضاف ممثل النيابة أن المتهمة — بحسب أوراق القضية — قامت بتجهيز أداة استخدمتها في ارتكاب الواقعة، بعدما أعدّت قطعة قماش وهيأتها بطريقة تمكنها من إحكام قبضتها أثناء تنفيذ الجريمة.

واختتم ممثل النيابة حديثه بالتأكيد على أن شقيقة المتهمة حاولت أكثر من مرة إثناءها عن تلك الأفكار وتحذيرها من المضي في هذا الطريق، إلا أنها، وفقًا لما جاء في التحقيقات، أصرت على تنفيذ ما خططت له مسبقًا.