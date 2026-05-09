غزة لحقوق الإنسان يحذر من توسيع الاحتلال توغله بالمناطق المحظورة داخل الخط الأصفر

حذر مركز غزة لحقوق الإنسان من توسيع الاحتلال المناطق المحظورة .

توسيع الاحتلال تواجده داخل الخط الأصفر

يأتي التحذير من توسيع الجيش الإسرائيلي لمناطق احتلاله "داخل الخط الأصفر" شرق خان يونس يرفع مساحة المناطق المقيدة إلى نحو 65% من قطاع غزة، ما يفاقم خطر التهجير القسري.

وأكد المركز على تحذيره من دفع نحو 2.1 مليون نازح للتكدس في 35% فقط من مساحة القطاع وسط انهيار الخدمات وتدهور الأوضاع الإنسانية.

وقصف الاحتلال لمنازل في مخيم الشاطئ أدى إلى إصابة 9 مواطنين وتدمير واسع لمنازل مجاورة بعد اتصالات إخلاء مسبقة.

تحرك دولي لوقف الإنتهاكات

واعتبر المركز أن سياسات القصف وتوسيع المناطق العسكرية تمثل محاولة لفرض واقع جغرافي جديد بالقوة، مطالبًا بتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات.