حزب الله: استهدف تجمع للاحتلال قرب موقع مسغاف عام وحققنا إصابة مؤكدة

أعلن حزب الله، استهداف تجمعا للاحتلال بمسيرة قرب موقع مسغاف عام وحققنا إصابة مؤكدة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلنت حركة المقاومة اللبنانية حزب الله خلال الأيام الماضية عن سلسلة من العمليات المنسقة باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء جنوب لبنان وسط استمرار القصف الإسرائيلي وانتهاكات وقف إطلاق النار.



وبحسب بيانات حزب الله، نفذ مقاتلو المقاومة عدة ضربات بطائرات مسيرة من طراز FPV ضد تجمعات القوات الإسرائيلية والمركبات والمواقع العسكرية.



كما نشر حزب الله لقطات تُظهر طائرة مسيرة من طراز FPV وهي تضرب دبابة ميركافا في بلدة بيت ليف بعد تتبعها من الأعلى.

