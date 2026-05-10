باسم مرسي: حسام عبد المجيد أخطا في كرة الهدف

يرى باسم مرسي نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك لديه فرصة في تعويض هزيمة الذهاب أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال باسم مرسي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: الزمالك لو نجح في تسجيل هدف في مباراة الإياب في اول ربع ساعة سيحصد اللقب



واضاف: الزمالك ان سجل مبكرا سيكون قادر على اضافت هدف واثنين وثلاثة أمام اتحاد العاصمة في مباراة الإياب



وتابع: فريق اتحاد العاصمة في المتناول والزمالك كان قادرا على الفوز عليه على ملعب ووسط جمهوره لولا خطأ حسام عبد المجيد

موعد مباراة الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، بينما تقام في السابعة مساءً بتوقيت الجزائر، وسط ترقب جماهيري كبير لحسم بطل البطولة القارية.