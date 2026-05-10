محمد شحاتة يتوجه للمنيا اليوم لتلقى العزاء فى والده بعد العودة من الجزائر

يتوجه محمد شحاتة، لاعب وسط الزمالك، إلى مسقط رأسه بمحافظة المنيا، من أجل تلقي واجب العزاء في وفاة والده، الذي رحل صباح الخميس الماضي.

أسباب تأخر شحاتة في تلقى عزاء والده

ولم يتمكن اللاعب من العودة إلى القاهرة لحضور مراسم الجنازة، بسبب ظروف الطيران وارتباطه بالتواجد مع بعثة الزمالك في الجزائر استعداداً لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث فضل الاستمرار داخل معسكر الفريق والعودة مع البعثة عقب انتهاء المباراة.

وحرص الجهاز الفني، بقيادة معتمد جمال، إلى جانب لاعبي الفريق، على دعم محمد شحاتة نفسياً خلال الفترة الماضية، في ظل الحالة الإنسانية الصعبة التي يمر بها اللاعب بعد وفاة والده.

وكان مسئولو الزمالك قد منحوا اللاعب حرية اتخاذ القرار بشأن الاستمرار مع الفريق أو العودة لحضور الجنازة، إلا أن اللاعب فضل البقاء مع البعثة ومساندة زملائه في المواجهة القارية المهمة، قبل التوجه إلى المنيا لتلقي العزاء عقب العودة إلى القاهرة.