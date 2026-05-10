3 وزراء يتفقدون منظومة الصناعات الرياضية.. توطين التكنولوجيا يرفع تنافسية المنتج المصري

أجرى الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، جولة تفقدية بالشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية "كابتكس" بمنطقة الهايكستب، بحضور عدد من قيادات الوزارات الثلاث ومسؤولي الشركة.

خطوط إنتاج النجيل الصناعي

استهل الوزراء الجولة بتفقد خطوط إنتاج النجيل الصناعي بالشركة، ومتابعة مراحل التصنيع المختلفة، كما شملت الجولة المرور على معرض منتجات الشركة الذي يضم عددًا من الأدوات والمستلزمات الرياضية المصنعة محليًا، في ضوء الاهتمام المتزايد بدعم الصناعة الوطنية وإحلال المنتج المحلي محل الواردات.

توطين التكنولوجيا

واستمع الوزراء إلى عرض توضيحي حول استراتيجية العمل بالشركة وخططها التوسعية خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتوطين تكنولوجيا الصناعات المغذية اللازمة لإنتاج النجيل الصناعي ومختلف منتجات الشركة، بما يسهم في زيادة المكون المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، ودعم توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية متطورة بالشراكة بين القطاع الحكومي والخاص.



توسعات استثمارية

وأكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي أن شركة "كابتكس" تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاع العام والخاص لتلبية متطلبات القطاع الرياضي وفقًا لأحدث معايير الجودة.

وأشار الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن الشركة ستشهد تنفيذ خطة توسعية استراتيجية تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية وتوطين أحدث تكنولوجيات الصناعات المرتبطة بقطاع المستلزمات الرياضية، في ضوء توجيهات تعميق التصنيع المحلي وخفض الاعتماد على الاستيراد وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا ودوليًا.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه يتم العمل على تطوير الشركة بصورة مستمرة والتوسع في إدخال صناعات جديدة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية لدفع جهود التنمية الصناعية ونقل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة إلى السوق المصرية.

الاستثمار الرياضي

من جانبه أكد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة حرص وزارة الشباب والرياضة على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الوطنية في توفير احتياجات المنشآت الرياضية ومراكز الشباب من النجيل الصناعي والمستلزمات الرياضية، بما يسهم في توفير العملة الأجنبية.

ولفت جوهر نبيل إلى أن التعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والإنتاج الحربي أثمر عن تنفيذ العديد من المشروعات الرياضية والتنموية في مختلف محافظات الجمهورية، شملت تطوير الملاعب والاستادات وإنشاء مراكز شباب نموذجية ومجمعات رياضية متكاملة، في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام كبير بتطوير البنية التحتية الرياضية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار الرياضي بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بالاستفادة من إمكانيات الشركات الوطنية القادرة على توفير منتجات عالية الجودة ومطابقة للمعايير الدولية، بما يدعم خطط الدولة لتعظيم العائد الاقتصادي من القطاع الرياضي.

صناعة رياضية

بدوره أشاد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة بما اطلع عليه من إمكانيات تصنيعية متطورة في شركة "كابتكس"، مؤكدًا أن الشركة تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا في مجال الصناعات الرياضية بما يعكس قدرة الصناعة المصرية على إنتاج منتجات عالية الجودة.

وأوضح وزير الصناعة أن ما تشهده شركة "كابتكس" من تطوير مستمر لخطوط الإنتاج وزيادة نسب المكون المحلي يتماشى مع استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز قدراته التصديرية، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا بالغًا بالصناعات الرياضية المتخصصة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

وأكد الوزراء في ختام الجولة أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارات المعنية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاستثمار الرياضي، بما يترجم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي في جهود التنمية.