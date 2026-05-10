اتصال إيراني قطري لبحث تطورات المنطقة ومسارات التهدئة

تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هاتفياً مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حول آخر التطورات الإقليمية والاتجاهات الدبلوماسية الراهنة.

وفي وقت سابق، بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اجتماع جمعه بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، آخر التطورات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان رسمي، أن اللقاء تناول كذلك الوساطة الباكستانية الهادفة إلى تهدئة التوترات ودعم مسارات الحل السياسي، في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة خلال الفترة الحالية.