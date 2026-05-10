سيرة حافلة بالإنجازات.. حازم إمام يحتفل بعيد ميلاده الـ51

يدخل اليوم أسطورة كرة القدم المصرية، حازم إمام، عامه الـ51 حيث يعد أحد آبرز النجوم الذين تألقوا مع نادي الزمالك والمنتخب الوطني

و يعتبر حازم إمام من أبرز الأسماء في تاريخ الكرة المصرية، حيث عُرف بمهاراته الدفاعية والهجومية

وبدأ حازم إمام مشواره في نادي الصيد ثم انتقل للزمالك عام 1993 وتألق وساهم في فوزه بـ 12 بطولة محلية وعربية وأفريقية حتى اعتزاله في 2008.

و خاض تجربة احترافية في أودينيزي الإيطالي عام 1996 ومنه لـ جرافشاب الهولندي حتى عودته مرة أخرى للزمالك عام 2001.

ويعد حازم إمام أحد نجوم الكرة المصرية في التسعينات وبداية الألفية حيث توج بذهبية دورة الألعاب الأفريقية مع المنتخب الأولمبي عام 1995 في زيمبابوي كما شارك في كأس الأمم الأفريقية 1996 بجنوب أفريقيا واختير ضمن التشكيلة الأفضل في البطولة.

و لعب 88 مباراة مع منتخب مصر وسجل 16 هدفاً ’ وشارك في كأس الأمم الأفريقية 4 مرات أخرى وكان له دور كبير في الفوز بلقب نسخة 1998.

وحصد 17270 صوتاً في انتخابات الزمالك عام 2009 كعضو مجلس إدارة وهو أعلى عدد من الأصوات بين كل المرشحين الذين خاضوا هذه الانتخابات وبلغ عددهم 34 مرشحاً.

و ترشح حازم إمام في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم عام 2016 لأول مرة ونجح أيضاً في دخول مجلس الإدارة في الدورة التي تأهل خلالها المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم بعد غياب 28 عاماً.