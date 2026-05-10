إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أمام قرية المحروسة بقنا

أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى يستقلونها بطريق قنا الأقصر الصحراوى الغربى، أمام قرية المحروسة التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام قرية المحروسة، نتج عنه عدة إصابات.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نقادة المركزى بطوخ، لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق، حيث تبين إصابة 4 أشخاص.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.