هل تمنع تماثيل الديكور دخول الملائكة للبيت؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سيدة تقول فيه: أنا عندي تماثيل للديكور على شكل أحصنة، فهل وجودها في البيت يمنع دخول الملائكة؟

وأوضح أمين الفتوى أن هذه الأشياء إذا كانت بغرض الديكور فقط، وكانت صغيرة الحجم وعلى هيئة أنتيكات، فلا حرج فيها ولا تُمنع بها الملائكة، خاصة إذا لم تكن للتعظيم أو العبادة.

وأضاف أن الأفضل والأولى للإنسان أن يتجنب ما فيه شبهة، لكن وجود مثل هذه القطع الصغيرة التي تُستخدم للزينة فقط لا شيء فيه شرعًا.

وأشار إلى أن المقصود بالمنع الوارد في بعض الأحاديث هو التماثيل التي تُعظم أو تُتخذ للعبادة، أما مثل هذه الأشياء البسيطة المنتشرة في البيوت فلا تدخل في هذا المعنى، ولا تمنع دخول الملائكة.

هل الملائكة تلعن الجنب؟

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم تأخير غسل الجنابة؟ فقد اضطررت في أحد الأيام إلى الخروج من البيت وأنا جُنب، فسألت أحد أصدقائي؛ لعله يكون قد سمع في ذلك شيئًا من أهل العلم، فقال لي: ورد عن رسول الله أن تحت كل شعرة من الجنب شيطان، وأن الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها، أو أنها تلعنه حتى يغتسل. ووجدت أن هذا الكلام منتشر بين الناس، فهل هذا صحيح؟ وهل يجب على الجنب أن يسارع بالاغتسال؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه لا يصح شرعًا شيءٌ مما انتشر بين العوام من أن الملائكة تلعن الجنب في كلِّ خطوةٍ، أو أنها تلعنه حتى يغتسل، أو أن كل شعرة فيه تحتها شيطان، ولا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وأوضحت دار الإفتاء أنه ينبغي المسارعة إلى الطهارة من الجنابة ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلًا، وإلا فيستحب له أن يتوضأ إذا أراد معاودة الجماع أو الطعام أو النوم أو الخروج لقضاء حوائجه والتصرف في بعض شئونه، ولا يكون الجنب آثمًا بتأخيره غسلَ الجنابة ما لم يؤدِّ ذلك إلى تأخير الصلاة عن وقتها، فيأثم لتأخيره الصلاة عن وقتها.

كما لم يرد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها، أو أنها تلعنه حتى يغتسل، ولا أن كل شعرة من الجنب تحتها شيطان، وإنما الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ملائكة الرحمة لا تقرب الجنب حتى يغتسل أو يتوضأ؛ روى أبو داود في "سننه" عن عمَّار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ: جِيفَةُ الْكَافِرِ، وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوقِ، وَالْجُنُبُ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ».