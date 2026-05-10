أبو العينين: نرفض المساس بأمن الدول العربية.. ولا سلام حقيقي دون دولة فلسطينية مستقلة ووقف نزيف الحروب

تابع موقع صدى البلد الإخباري، كلمة النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، خلال مشاركته في قمة رؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، والتي حملت العديد من الرسائل المباشرة، وكان أبرزها:



أبو العينين: برلمان المتوسط أصبح منصة مؤثرة للحوار.. ونرفض المساس بأمن الدول العربية



قال النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، خلال مشاركته في قمة رؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، إن قمة رؤساء برلمانات دول البحر المتوسط تعكس حجم التطور الذي حققه برلمان البحر المتوسط خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه أصبح منصة رئيسية للحوار وجسرًا للتواصل وأداة فعالة للدبلوماسية البرلمانية في المنطقة.



محمد أبو العينين: أرفض أن يكون منطق القوة هو المتحكم في مصير العالم



قال النائب محمد أبو العينين رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، خلال مشاركته في قمة رؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، إن العالم يمر بمرحلة خطيرة تشهد تراجعًا واضحًا لمكانة القانون الدولي، في ظل تصاعد الاعتماد على القوة والسلاح بدلًا من الحوار والشرعية الدولية.



أبو العينين: الحروب عبر التاريخ لم تحقق استقرارا دائما أو منتصرا حقيقيا



قال النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، خلال مشاركته في قمة رؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، إن تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة لن يتم إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل، باعتبار ذلك الحل الوحيد القابل للاستمرار.



أبو العينين من برلمان المتوسط: لا سلام حقيقي دون دولة فلسطينية مستقلة ووقف نزيف الحروب



استعرض الإعلامي أحمد موسى أبرز ما جاء في كلمة النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، خلال مشاركته في قمة رؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، والتي تناولت تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود إحلال السلام بالمنطقة.



كشف الإعلامي أحمد موسى عن مشاركة النائب محمد أبو العينين في أعمال قمة رؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، التي عُقدت في الجبل الأسود، بحضور ممثلي ورؤساء برلمانات 40 دولة، وذلك بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيس البرلمان من أجل المتوسط.



قال النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، خلال مشاركته في قمة رؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، إن الساحة الدولية تشهد في الوقت الحالي تحولًا خطيرًا يتمثل في تراجع دور القانون الدولي لصالح ما وصفه بـ“منطق القوة”، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار النظام العالمي.



أبو العينين: مصر قادت تحركا تاريخيا للتهدئة ودبلوماسية برلمانية تدعم السلام في المنطقة



قال النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، خلال مشاركته في قمة رؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط إن مصر لعبت دورًا تاريخيًا ومحوريًا في إدارة الأزمات الإقليمية، من خلال تحركات دبلوماسية مكثفة قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب جهود البرلمان ووزارة الخارجية.