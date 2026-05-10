أبو العينين: برلمان المتوسط أصبح منصة مؤثرة للحوار.. ونرفض المساس بأمن الدول العربية

قال النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، خلال مشاركته في قمة رؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، إن قمة رؤساء برلمانات دول البحر المتوسط تعكس حجم التطور الذي حققه برلمان البحر المتوسط خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه أصبح منصة رئيسية للحوار وجسرًا للتواصل وأداة فعالة للدبلوماسية البرلمانية في المنطقة.

 الحفاظ على الرسالة الحضارية

واستعرض الإعلامي أحمد موسى كلمة النائب محمد أبو العينين خلال الدورة العشرين لاجتماعات برلمان البحر المتوسط، حيث شدد على أهمية الحفاظ على الرسالة الحضارية والالتزام بالمصداقية والأمانة التاريخية في التعامل مع قضايا الشعوب والمنطقة.

دعم قضايا المنطقة 

وأوضح أبو العينين أنه لا يمكن تجاهل حقوق الشعوب أو التغاضي عن الأخطاء التاريخية، مؤكدًا فخره بكونه أحد المؤسسين لبرلمان دول البحر المتوسط، لافتًا إلى أنه خاض العديد من الجولات والتحركات الدولية وسط منظمات عالمية وأحداث كبرى لدعم قضايا المنطقة وتعزيز الحوار المشترك.

وقف إطلاق النار في غزة 

وهنأ رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط المشاركين بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيس البرلمان، مشيرًا إلى أهمية تضمين الجهود التي شهدها مؤتمر شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في غزة ضمن التقرير الرسمي، خاصة ما يتعلق بطرح إنشاء مجلس للسلام، معتبرًا ذلك إنجازًا مهمًا يستحق التقدير.

كما وجه التحية للدول التي شاركت في مؤتمر السلام بمدينة شرم الشيخ، مؤكدًا أن الجهود المشتركة تمثل خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار في المنطقة.

المعاناة الإنسانية المستمرة

وأشار أبو العينين إلى أن المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني ما تزال غير كافية في ظل المعاناة الإنسانية المستمرة، مؤكدًا رفضه لأي إساءة أو هجوم يستهدف الدول العربية، خاصة ما تعرضت له دولة قطر مؤخرًا.

واختتم بالتأكيد على أن الأمن القومي المصري يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، مع رفض أي اعتداءات أو تهديدات تستهدف الدول العربية أو تهدد استقرار المنطقة.

