كانت بتهرب من الضرب.. ضبط الزوج المتسبب في سقوط زوجته من البلكونة ببورسعيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد القبض على زوج، بعد اتهامه بالتسبب في سقوط زوجته من شرفة منزلها بمنطقة التصنيع التابعة لنطاق حي الضواحي، وذلك عقب تعرضها للاعتداء بالضرب أثناء مشادة بينهما.



وكشفت التحريات الأولية أن الزوج كان يعتدي على زوجته، وأثناء محاولتها الهروب منه سقطت من شرفة الشقة بالطابق الأول، ما أسفر عن إصابتها بإصابات بسيطة جرى على إثرها نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.





وكانت هيئة الإسعاف قد تلقت بلاغًا بسقوط سيدة تدعى سلوى محمد، تبلغ من العمر 43 عامًا، من أحد العقارات بمنطقة التصنيع، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابة إلى المستشفى.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج، وتحرر المحضر الخاص بالواقعة، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية وكشف ملابسات الحادث بالكامل.