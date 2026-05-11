قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غيبوبة ووفيات.. شهادات صادمة لأسر مرضى تركوا العلاج بسبب "الطيبات"
ترامب: سنستولي على اليورانيوم الإيراني ونراقبهم من الفضاء
بعد إحراجه.. وزير الزراعة يشكر دكتور البحوث الزراعية بالبحيرة : تعالى جنبى احسن يفتكروا حاجة
ترتيب المجموعة الأولى في الدوري المصري قبل الجولة الأخيرة
ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: الرفق بالقوارير صمام أمان لاستقرار المجتمعات
مدبولي يتفقد مصنعا للأعمدة الهيكلية والحديد بأكتوبر ويؤكد دعم الدولة للصناعة وتوطين التكنولوجيا
بالقانون.. الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الغش وتسريب امتحانات الثانوية العامة
إصابة وجرح بالوجه.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة البحيرة
قوات الإحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة جنوب سوريا
رئيس الوزراء يجري بجولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المصانع بالمنوفية
3.8 مليار دولار.. نتنياهو يثير الجدل بتصريح حول تقليل اعتماد إسرائيل على دعم أمريكا
وظائف شاغرة في شركة الكهرباء.. الشروط وطريقة التقديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء : الدولة مستمرة في دعم القطاع الصناعي وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

          تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أثناء جولته اليوم بمدينة السادات مصنع شركة "الوادي للكابلات"، ورافقه المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، واللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، وعدد من قيادات ومسئولي المصنع.

         وفي مستهل جولته بالمصنع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في دعم القطاع الصناعي وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار وزيادة الإنتاج، مع التركيز على الصناعات ذات الإمكانات الواعدة في مجالي التصدير وتوطين التكنولوجيا، مشيرًا إلى ثقته في قدرة الصناعة المصرية على تحقيق أعلى المستويات العالمية من الكفاءة، بما يسهم بدوره بفاعلية في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، وترسيخ مكانة الصناعة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

       وقال المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة: يعتبر هذا المصنع واحدا من الصروح الصناعية الاستراتيجية الداعمة للبنية التحتية للمشروعات القومية؛ حيث تمثل صناعة الكابلات الكهربائية عنصرا أساسيا في قطاعات: الكهرباء والطاقة، والإسكان، والصناعة.

       وخلال تفقده مراحل الإنتاج، استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح قدمه المهندس/ حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة الوادي للكابلات، الذي أشار إلى الخبرات التي تتمتع بها الشركة ومساهماتها في المشروعات الوطنية والتنموية؛ حيث أسهمت الشركة في توريد كابلات لمشروع توشكى، فضلا عن التعاون مع شركتي شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وكذا شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

         كما أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الوادي للكابلات أنه جار الانتهاء من توسعات جديدة للمصنع؛ بهدف إنتاج الكابلات الكهربائية ذات الجهد المتوسط والعالي، بنسبة إنجاز تصل إلى ٧٠%.

     وخلال تفقده لمراحل إنتاج الكابلات، تحاور رئيس مجلس الوزراء مع أحد العاملين بالمصنع، مستفسرا منه عن ملاءمة بيئة وظروف العمل لظروفه ومحل سكنه؛ حيث أشار العامل إلى أنه يقطن بالقرب من المصنع، وهناك بيئة عمل مناسبة تلبي احتياجاته.

      ثم شاهد الدكتور مصطفى مدبولي خط إنتاج كابلات الألومنيوم، وخط إنتاج كابلات النحاس، ومن بينها مرحلة السحب للوصول إلى السُمك اللازم لمختلف الاستخدامات، ثم مرحلة الجدل، ومرحلة العزل، وكذا مرحلة التجميع، متفقدا كذلك نماذج للمنتج النهائي من الكابلات.

        وقبل أن يغادر المصنع، وجه رئيس الوزراء وزير الصناعة، بالتواصل مع مسئولي المصنع، ومناقشة احتياجاتهم ومتطلبات التوسعات الجديدة للمصنع، ودراستها، والعمل على تلبيتها، مؤكدا أن الحكومة تقدم مختلف صور الدعم للمستثمرين المحليين؛ بهدف تشجيعهم على ضخ المزيد من استثماراتهم في الصناعات المختلفة التي تعزز نمو الاقتصاد المصري.

مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

اتحاد الكرة

‎زيادة عدد الأندية بدوري أبطال أفريقيا.. اتحاد الكرة ينهي حالة الجدل

الزمالك و اتحاد العاصمه

هل تعرض الزمالك للظلم أمام اتحاد العاصمة؟.. 4 خبراء أجانب يحسمون الجدل

سبب نزول آية الكرسي

ما هو سبب نزول آية الكرسي؟.. قصة عجيبة

كانت بتهرب من الضرب فسقطت من البلكونة.. ضبط المتهم في التسبب بإصابة زوجته بعد سقوطها من مرتفع ببورسعيد

كانت بتهرب من الضرب.. ضبط الزوج المتسبب في سقوط زوجته من البلكونة ببورسعيد

ييس توروب

خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

ترشيحاتنا

النائب د. محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ

محمود مسلم: نحتاج حسم "ارهاب الغش الجماعي".. ونتائج الفرقة الأولى في كليات الطب كاشفة

مجلس النواب

عمر الغنيمي: حضور الرئيس السيسي وماكرون افتتاح جامعة سنجور يؤكد قوة الشراكة المصرية الفرنسية

النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ

برلمانية الوفد: وزير التعليم نجح.. وأضاف ما لم نتوقعه في المنظومة التعليمية

بالصور

بالأحمر النارى.. طارق العريان وزوجته يتبادلان الرومانسية فى آخر ظهور لهما

بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما
بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما
بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما

بـ البوركينى.. زوجة إمام عاشور تنشر صورة عائلية من أحدث ظهور

بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية

جرأة و جمال.. دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد