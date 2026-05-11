رئيس الوزراء : الدولة مستمرة في دعم القطاع الصناعي وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أثناء جولته اليوم بمدينة السادات مصنع شركة "الوادي للكابلات"، ورافقه المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، واللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، وعدد من قيادات ومسئولي المصنع.

وفي مستهل جولته بالمصنع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في دعم القطاع الصناعي وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار وزيادة الإنتاج، مع التركيز على الصناعات ذات الإمكانات الواعدة في مجالي التصدير وتوطين التكنولوجيا، مشيرًا إلى ثقته في قدرة الصناعة المصرية على تحقيق أعلى المستويات العالمية من الكفاءة، بما يسهم بدوره بفاعلية في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، وترسيخ مكانة الصناعة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة: يعتبر هذا المصنع واحدا من الصروح الصناعية الاستراتيجية الداعمة للبنية التحتية للمشروعات القومية؛ حيث تمثل صناعة الكابلات الكهربائية عنصرا أساسيا في قطاعات: الكهرباء والطاقة، والإسكان، والصناعة.

وخلال تفقده مراحل الإنتاج، استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح قدمه المهندس/ حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة الوادي للكابلات، الذي أشار إلى الخبرات التي تتمتع بها الشركة ومساهماتها في المشروعات الوطنية والتنموية؛ حيث أسهمت الشركة في توريد كابلات لمشروع توشكى، فضلا عن التعاون مع شركتي شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وكذا شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

كما أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الوادي للكابلات أنه جار الانتهاء من توسعات جديدة للمصنع؛ بهدف إنتاج الكابلات الكهربائية ذات الجهد المتوسط والعالي، بنسبة إنجاز تصل إلى ٧٠%.

وخلال تفقده لمراحل إنتاج الكابلات، تحاور رئيس مجلس الوزراء مع أحد العاملين بالمصنع، مستفسرا منه عن ملاءمة بيئة وظروف العمل لظروفه ومحل سكنه؛ حيث أشار العامل إلى أنه يقطن بالقرب من المصنع، وهناك بيئة عمل مناسبة تلبي احتياجاته.

ثم شاهد الدكتور مصطفى مدبولي خط إنتاج كابلات الألومنيوم، وخط إنتاج كابلات النحاس، ومن بينها مرحلة السحب للوصول إلى السُمك اللازم لمختلف الاستخدامات، ثم مرحلة الجدل، ومرحلة العزل، وكذا مرحلة التجميع، متفقدا كذلك نماذج للمنتج النهائي من الكابلات.

وقبل أن يغادر المصنع، وجه رئيس الوزراء وزير الصناعة، بالتواصل مع مسئولي المصنع، ومناقشة احتياجاتهم ومتطلبات التوسعات الجديدة للمصنع، ودراستها، والعمل على تلبيتها، مؤكدا أن الحكومة تقدم مختلف صور الدعم للمستثمرين المحليين؛ بهدف تشجيعهم على ضخ المزيد من استثماراتهم في الصناعات المختلفة التي تعزز نمو الاقتصاد المصري.