قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: توسيع نطاق التصنيع المحلي في القطاعات الحيوية أولوية قصوى
ريال مدريد وبرشلونة.. نجم إنجلترا يعيد المجد الغائب منذ 1985 في الليجا
رئيس الوزراء: المشروعات الصناعية الحالية تدعو للتفاؤل بشأن الاقتصاد المصري
رئيس الوزراء: جهود الدولة لتشجيع الصناعة تؤتي ثمارها
ولي العهد البحريني: العلاقات مع الأردن تستمد قوتها من عمق الروابط التاريخية
مدبولي: الحكومة تسعى لاستقرار الأسعار من أجل المواطن
مدبولي: 7 مصانع جديدة وتوسعات صناعية كبرى في السادات و6 أكتوبر حتى 2030
لما تقف مع المزارعين اتكلم صح.. وزير الزراعة يشكر دكتور البحوث الزراعية بعد إحراجه أمام الجميع | القصة الكاملة
الخارجية تتابع حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون بالقرب من سواحل الصومال
مدبولي: شركات عالمية تخطط لنقل مصانعها الخاصة إلى مصر
مدبولي: الدولة تعمل على الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال زيادة الإنتاج
مدبولي: تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم استراتيجية توطين صناعة السيارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مصير سيارات المسؤولين في الحكومة بعد قرار التحول للكهربائية

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
قسم الخدمات

​في خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة المصرية نحو الاستدامة، تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع وزير المالية، حزمة الإجراءات التنفيذية للتحول الحكومي نحو استخدام السيارات الكهربائية

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة وطنية شاملة تستهدف ترشيد استهلاك الوقود التقليدي، وتعظيم كفاءة الموارد المتاحة، بما يتسق مع رؤية مصر للمناخ والطاقة.

​التفاوض مع الوكلاء: أول دفعة للمسؤولين

و​كشف مجلس الوزراء أن الحكومة بدأت بالفعل جولة من المفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية، بهدف الحصول على أفضل العروض الفنية والمالية. 

ومن المقرر أن يتم التعاقد على أول دفعة من المركبات الكهربائية لتكون مخصصة للمسؤولين الحكوميين، كبديل لسيارات الوقود التقليدي، لتكون بمثابة مرحلة أولى لتعميم التجربة على مختلف قطاعات الجهاز الإداري.

​أهداف التحول نحو "السيارات الخضراء"

​ولا يقتصر الهدف من هذه المبادرة على تغيير نوع المركبات فحسب، بل يمتد ليشمل عدة محاور اقتصادية وبيئية رئيسية:

​ترشيد النفقات: تقليل ميزانية استهلاك المحروقات والصيانة لأسطول السيارات الحكومية.

​الريادة بالنموذج: تحويل الجهاز الإداري للدولة إلى نموذج يحتذى به في دعم استراتيجية "النقل الأخضر".

​حماية البيئة: تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عوادم السيارات التقليدية في المدن المصرية.

​تعظيم كفاءة الأسطول الحكومي

و​تستهدف الخطة الجديدة رفع كفاءة تشغيل أسطول السيارات التابع للدولة من خلال دمج التقنيات الحديثة، وضمان استخدام الطاقة النظيفة خلال المرحلة المقبلة. 

ويأتي ذلك في إطار التزامات مصر الدولية بشأن التحول الرقمي والأخضر، مما يساهم في دفع عجلة الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والبنية التحتية للشحن الكهربائي.

​ويرى الخبراء أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تشجيع القطاع الخاص والمواطنين على الانتقال للمركبات الكهربائية، خاصة مع وجود إرادة سياسية واضحة لتهيئة البيئة التشغيلية والتشريعية لهذا النوع من النقل المستدام.

خطوة اقتصادية استراتيجية

وتعليقا على ذلك، أكد النائب أحمد سمير عضو مجلس النواب أن توجه الحكومة نحو التوسع في استخدام السيارات الكهربائية داخل الجهاز الإداري للدولة يمثل خطوة اقتصادية استراتيجية تتجاوز فكرة الترشيد إلى إعادة تشكيل هيكل سوق السيارات في مصر، بما يدعم الإنتاج المحلي ويخفف الضغط على النقد الأجنبي.

وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن بدء المفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية تمهيدًا للتعاقد على أول دفعة حكومية يعكس تحولًا مهمًا في سياسة الإنفاق العام، حيث يساهم في تقليل فاتورة استيراد الوقود والاعتماد على بدائل أقل تكلفة وأكثر استدامة على المدى الطويل.

سيارات كهربائية الحكومة الوقود أسطول السيارات كهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو في القاهرة وعدة محافظات

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

عداد الكهرباء

سبب خصم الرصيد من عداد الكهرباء عند بداية الشحن

أحمد الخالدي

خالد طلعت: مشاركة أحمد الخالدي أمام الزمالك قانونية.. والإيقاف بعد 3 إنذارات وليس 2

ترشيحاتنا

هيئة سلامة الغذاء

ضبط 8 أطنان زيت نخيل وسمن و1872 علبة زبادى منتهية الصلاحية يالغربية

المضبوطات

ضبط تشكيل إجرامي بتهمة التنقيب عن الذهب بقنا وبحوزتهم المضبوطات بـ50 مليون جنيه

مجلس الدولة

16 مايو.. دعوى وقف تطبيق السعر الموحد على العدادات الكودية للكهرباء

بالصور

استعدادا لعيد الأضحى.. بيطري الشرقية يكثف حملاته التفتيشية على المجازر

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النيء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟

تجديد حبس زوج دنيا فؤاد 15 يوما على ذمة التحقيقات

دنيا وزوجها
دنيا وزوجها
دنيا وزوجها

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد