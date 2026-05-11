الرئيس السيسي يصل نيروبي للمشاركة في أعمال قمة أفريقيا – فرنسا

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في أعمال قمة أفريقيا – فرنسا.

كان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مطار جومو كينياتا الدولي كلا من عدن دوالي، وزير الصحة الكيني، وسيفيرين لويالي، رئيسة مراسم جمهورية كينيا، والسفير حاتم يسري، سفير مصر في كينيا، وأعضاء السفارة المصرية في نيروبي.



وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن القمة تعقد تحت شعار "أفريقيا إلى الأمام" وتهدف إلى تعزيز الشراكة الأفريقية - الفرنسية بالتركيز على تحديات النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، والطاقة، وإصلاح النظام المالي الدولي، فضلاً عن دمج الأولويات الأفريقية ضمن الأطر الاقتصادية العالمية.

وتشهد القمة مشاركة واسعة من القادة الأفارقة والرئيس الفرنسي وسكرتير عام الأمم المتحدة والعديد من رؤساء منظمات التمويل الدولية والإقليمية فضلاً عن ممثلي قطاع الأعمال الأفريقي والفرنسي.



وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس سيلقي كلمة مصر خلال القمة، وسيجري عدداً من اللقاءات الثنائية مع القادة الأفارقة ومسئولي المنظمات الدولية على هامش القمة.