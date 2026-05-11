الرئيس السيسي يصل العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في أعمال قمة أفريقيا–فرنسا

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسلامة الله، إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في أعمال قمة أفريقيا–فرنسا، حيث كان في استقبال سيادته لدى وصوله إلى مطار جومو كينياتا الدولي كلٌّ من عدن دوالي، وزير الصحة الكيني، و سيفيرين لويالي، رئيسة مراسم جمهورية كينيا، والسفير حاتم يسري، سفير جمهورية مصر العربية في كينيا، وأعضاء السفارة المصرية في نيروبي.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن حرس الشرف قد اصطفَّ لتحية السيد الرئيس عند وصوله، كما قام سيادته بالتوقيع في سجل الزيارات بالاستراحة الرئاسية في المطار.