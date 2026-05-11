ممنوع الإقتراب والسوشيال مرفوض.. 5 إجراءات صارمة قبل إياب الزمالك واتحاد العاصمة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية مع نظيره اتحاد العاصمة ضمن منافسات إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي.

وتنطلق مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال أمام نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية فى تمام الساعة التاسعة مساء.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال أمام نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية فى تمام الساعة التاسعة مساء.

كما تذاع مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال أمام نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية فى تمام الساعة التاسعة مساء عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية.

وتلقى الزمالك خسارة موجعة بنتيجة 1-0 أمام اتحاد العاصمة في مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية يوم السبت الماضي على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية.

ويسعى لاعبو الزمالك بقيادة معتمد جمال لاستغلال عاملي الارض والجمهور وحصد لقب كأس الكونفدرالية للموسم الحالي لإسعاد جماهيره بعد نتيجة مباراة الذهاب المخيبة للآمال.

وكان قد تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية بعد تحقيقه الفوز على فريق شباب بلوزداد بمجموع المبارتين 1-0.

فيما تأهل اتحاد العاصمة عقب التعادل مع نظيره أولمبيك آسفي سلبيا في مباراة الذهاب والتعادل إيجابيا في لقاء الإياب بنتيجة 1-1.

وقرر معتمد جمال اتخاذ بعض الإجراءات لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب وحصد لقب كأس الكونفدرالية للمرة الثالثة في تاريخ القلعة البيضاء.

معسكر مغلق لـ الزمالك

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال الإنتظام في معسكر مغلق يوم الخميس المقبل للحفاظ على تركيز اللاعبين ومحاولة الخروج بهم من التشتت الزهني.

وقرر الجهاز الفني للزمالك إعطاء راحة للاعبين اليوم الإثنين عقب وصولهم من بعثة السفر مساء أمس الأحد على أن تُستكمل تدريبات الفريق غدا الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية.

السوشيال ميديا ممنوع

حرص معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على التأكيد لـ لاعبيه بعدم الإنسياق وراء الآراء والأقاويل المتداولة عبر مجموعة شبكات مواقع التواصل الإجتماعي والحد من الإنشغال بـ السوشيال ميديا للتركيز فى الـ 90 دقيقة المتبقية من نهائي كأس الكونفدرالية.

هدف مبكر للزمالك

حرص معتمد جمال مدرب الزمالك على مطالبة نجوم الزمالك بضرورة إحراز هدف مبكر لمنح الثقة الكاملة للتحكم في مجريات اللقاء والعمل على خلخلة دفاعات اتحاد العاصمة وسط التكتل الدفاعي المتوقع في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

كما أكد معتمد جمال مدرب الزمالك على التأكيد بضرورة الإلتزام والإنضباط داخل الملعب لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الإياب.

كلين شيت

أكد معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك على لاعبو الفارس الأبيض الحرص على عدم إستقبال شباك الفارس الأبيض أية أهداف يمكن للفريق المنافس الإستفادة منها.

الضغط المتقدم

وجه معتمد جمال مدرب فريق الزمالك بضرورة تنفيذ التعليمات والإلتزام بالضغط المتقدم لفك شفرات الخطوط الخلفية لفريق اتحاد العاصمة.

كما طالب معتمد جمال نجوم الزمالك بضرورة الإلتزام بالضغط الدفاعي في الثلث الأخير من الملعب لإفتكاك الكرة من الفريق الخصم في ظل امتلاكه لأجنحة المنافس السريعة القادرة على الوصول للمرمى في أي وقت وتحت الضغط المستمر.