قرار رسمي في تعدي صديقيّ كروان مشاكل على شقيقه بـ حدائق القبة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، حجز صديقي كروان مشاكل بتهمة التعدي على شقيقه في منطقة حدائق القبة بالقاهرة، على ذمة التحريات.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على اثنين من أصدقاء التيك توكر كروان مشاكل، على خلفية اتهامهما بالتعدي على شقيقه داخل منزله بمنطقة حدائق القبة، بسبب اعتراضه على تواجدهم في منزله، حيث أسفر عن إصابته في يده.



تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغًا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وبإجراء التحريات تبين أن المشاجرة نشبت بين شقيق التيك توكر كروان مشاكل، وبين شخصين آخرين تربطهما علاقة صداقة بشقيقه، لخلاف بينهم.

تم ضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.