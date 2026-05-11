أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم قائمة الفائزين بجوائز الاتحاد القطري لكرة القدم لموسم 2025-2026.
وجاءت القائمة كالتالي:
جائزة أفضل لاعب: أكرم عفيف | نادي السد.
جائزة أفضل مدرب: ديفيد براتس | مدرب الشمال.
جائزة أفضل حارس مرمى: محمود أبو ندى | حارس مرمى نادي الريان.
جائزة أفضل لاعب تحت 23 عاماً: أيوب العلوي | لاعب نادي الغرافة.
جائزة منصور مفتاح "الهداف": روجر غيديس | لاعب نادي الريان.
جائزة أفضل طاقم حكام: أفضل حكم ساحة - محمد المزيد | أفضل حكم مساعد: سعود أحمد ويوسف عارف | أفضل حكم فيديو مساعد (VAR) - مشاري الشمري.
جائزة أفضل مدرج: جماهير نادي السد.
جائزة كرة القدم للجميع: مبادرة "مباراة لإحياء الأمل".