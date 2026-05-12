وفرها تنورها.. ندوة لترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة بجامعة دمنهور

في إطار حملة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لترشيد استهلاك الطاقة تحت شعار «وفرها.. تنورها»، نظم مركز القيادات الطلابية بجامعة دمنهور ندوة توعوية بعنوان «ترشيد الطاقة بأنواعها»، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وذلك بهدف نشر الوعي بأهمية الاستخدام الرشيد للطاقة وتعزيز ثقافة الاستدامة بين الطلاب.

دعم جهود الدولة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والحفاظ عليها

وشهدت الندوة استعراض أهمية ترشيد استهلاك الطاقة بمختلف صورها، وأبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، إلى جانب التأكيد على دور الشباب في دعم جهود الدولة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وأكدت الندوة أهمية دمج القضايا القومية ذات الأولوية ضمن الأنشطة الطلابية، بما يسهم في بناء وعي شبابي قادر على دعم خطط التنمية المستدامة والمشاركة الفاعلة في تحقيق كفاءة استخدام الطاقة.

كما تأتي الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تنفذها الجامعة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة؛ لتعزيز مشاركة الطلاب في القضايا المجتمعية، وترسيخ السلوكيات الإيجابية المرتبطة بالحفاظ على الموارد والطاقة.