عاطف المغاوري: وضع الأب بالمرتبة الثانية في الحضانة خطوة إيجابية.. والرؤية الحالية مهينة





أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن وضع الأب في المرتبة الثانية ضمن ترتيب الحضانة بعد الأم يُعد خطوة إيجابية مهمة في مشروع قانون الأحوال الشخصية، خاصة بعدما كان ترتيبه في السابق يصل إلى المرتبة السادسة عشرة.

وقال عاطف المغاوري، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن مصلحة الأطفال يجب أن تكون الأساس في أي تشريع ينظم شؤون الأسرة، معلقا “الأطفال هم أصحاب المصلحة التي يجب علينا حمايتها أسريًا”.

وتابع أن نظام الرؤية المطبق حاليًا يتم “بشكل مهين للأب”، مطالبًا بإعادة تنظيمه بصورة أكثر عدالة وإنسانية تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتراعي في الوقت نفسه الاستقرار النفسي للأطفال.

التماسك الأسري

وأشار إلى أن الطلاق يجب أن يكون مقيدًا بضوابط تحقق مصلحة الأسرة والأبناء، بما يحد من الآثار السلبية الناتجة عن الانفصال ويحافظ على التماسك الأسري قدر الإمكان.