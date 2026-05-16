الإعلام الرسمي الإيراني: وصول وزير الداخلية الباكستاني لطهران قبل ساعات

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصادر زيارة غير معلنة لوزير الداخلية الباكستاني لطهران للقاء المسؤولين الإيرانيين.

كما أفاد موقع "أكسيوس"، في تقرير حول إيران، بأن المسؤولين الأمريكيين قالوا إنهم توقعوا ألا يتخذ دونالد ترامب خلال زيارته إلى الصين خطوات كبيرة بشأن طهران، لكنهم يعتقدون أنه قد يتخذ قراره التالي مباشرة بعد انتهاء الزيارة.

وبحسب التقرير، فإن أحد الخيارات قيد البحث هو إعادة إطلاق "مشروع الحرية"، وهو خطة تحاول فيها البحرية الأميركية كسر حالة الجمود في مضيق هرمز.

وأضاف "أكسيوس" أن خيارًا آخر يتمثل في بدء حملة قصف جديدة تركز على البنية التحتية في إيران.

كما نقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم سيكونون في حالة تأهب قصوى خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذا قرر ترامب استئناف الحرب.

وبحسب البيان، أشار الاجتماع إلى أن زيارات المؤسسات المختلفة، بما في ذلك قوة مكافحة المخدرات والجيش الشعبي الجديد، "كانت مفيدة للغاية".



