باحث سياسي : ترامب يواجه ضغوطًا داخلية وخارجية لوقف التصعيد مع إيران

قال الدكتور أحمد قنديل، رئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن انخراط الولايات المتحدة عسكريًا في منطقة الخليج يمنح الصين وروسيا مساحة أوسع للتحرك في ملفات حيوية تخصهما، مثل الحرب الروسية في أوكرانيا وقضية تايوان بالنسبة للصين، موضحًا أن زيادة الضغط على واشنطن قد تمنح الطرفين فرصًا للحصول على تنازلات في ملفات أكثر حساسية.

ارتفاع أسعار النفط

وأشار قنديل، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي" على قناة القاهرة الإخبارية، أن إلى أن الرئيس دونالد ترامب يواجه ضغوطًا داخلية كبيرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع طهران، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط وتأثير ذلك على معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة، وهو ما قد ينعكس على الناخب الأمريكي قبل انتخابات التجديد النصفي.

العودة إلى المسار العسكري

وأضاف ترامب يواجه أيضًا ضغوطًا خارجية من الحلفاء الأوروبيين ودول الخليج لإنهاء الحرب، إلى جانب ضغوط إسرائيلية تدفع نحو العودة إلى المسار العسكري بهدف الضغط على إيران وتعديل مواقفها التفاوضية.