صاحب واقعة الاعتداء بالضرب على معلم يواجه الغرامة وحبس 6 أشهر.. تفاصيل

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر اعتداء طالب بالضرب على أحد المعلمين داخل المدرسة، حالة واسعة من الغضب والاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا الواقعة مؤشرًا خطيرًا على تراجع الانضباط والقيم داخل بعض المؤسسات التعليمية.

وطالب كثيرون بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة تجاه مثل هذه الوقائع، حفاظًا على هيبة المعلم ومكانته داخل المجتمع.



في سياق متصل ، أكدت وزارة التربية والتعليم أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطالب، بما يضمن الحفاظ على هيبة المعلم والانضباط داخل المؤسسات التعليمية.

الحبس والغرامة عقوبة التعدي على الموظف العام أثناء تأدية وظيفته



ونستعرض في سياق التقرير الاتي العقوبة المقررة قانونا بشأن هذه الواقعة .



نصت المادة 136 من قانون العقوبات على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.



وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.



فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة ٢٤١ تكون العقوبة الحبس.



ويكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٣٣ و١٣٦ و١٣٧ خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.