مش حر بس.. رياح مثيرة للأتربة تجتاح البلاد مع موجة شديدة الحرارة

​تشهد معظم أنحاء البلاد حالياً موجة طقس شديدة الحرارة، يتزامن معها نشاط ملحوظ للرياح المحملة بالرمال والأتربة في عدة مناطق.

​درجات الحرارة الحالية والتوقعات

​الحرارة الآن: سجلت القاهرة الكبرى 37° مئوية في الظل بحلول الساعة الواحدة ظهرًا.

​توقعات الساعات القادمة: من المتوقع أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتتخطى حاجز 40° مئوية على القاهرة الكبرى.

​ الطقس ورصد الأقمار الصناعية

​حركة الأتربة: ترصد صور الأقمار الصناعية نشاطاً للرمال المثارة في مناطق من الصحراء الغربية، أقصى السواحل الغربية، وأجزاء من جنوب الصعيد.

​مستوى الرؤية: يرجى الانتباه إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق والمناطق المكشوفة نتيجة لنشاط الرياح.

​ إرشادات السلامة والوقاية العاجلة

وفي ​تحذير صحي ومروري، تم التنبيه بضرورة إتباع التعليمات التالية للحفاظ على السلامة:

​ تجنب الشمس المباشرة: الابتعاد تماماً عن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

​ الترطيب المستمر: الإكثار من شرب المياه والسوائل على مدار الساعة.

​ الحذر أثناء القيادة: توخي أقصى درجات الحيطة على الطرق الصحراوية والمكشوفة بسبب تدني الرؤية.

​ارتداء الكمامات: نصيحة أساسية للمواطنين في المناطق المتأثرة بالغبار، وخاصة لمرضى الحساسية والجهاز التنفسي.

الحرارة تتجاوز 40 درجة لأول مرة هذا العام

وكانت حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس التي نشهدها اليوم الأحد، وأكدت أنه للمرة الأولى خلال ربيع 2026 من المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم حاجز 40 درجة مئوية.

ومن المتوقع اليوم أن تتأثر البلاد برياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة ، كما يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال البلاد والصحراء الغربية حتى القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد ،وقد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق .

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية : وهذا طبيعة فصل الربيع حيث التغيرات الحادة والسريعة وأعلى درجات حرارة تسجل خلاله.

وقد وجهت هيئة الأرصاد الجوية نصائح عاجلة للمواطنين بسبب الموجة شديدة الحرارة التى تتعرض لها البلاد على مدار اليوم ، حيث ناشدت المواطنين تجنب أشعة الشمس وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

​كما ناشدت هيئة الأرصاد المواطنين ضرورة شرب كميات كافية من السوائل، وخاصة المياه، و ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، ومتابعة النشرات والتنبيهات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.