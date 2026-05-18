قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنسيق أمريكي إسرائيلي لضرب إيران.. تل أبيب تلوح باستهداف منشآت الطاقة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 18 مايو 2026
دخول متاحف الآثار مجاناً للمصريين احتفالاً بيومها العالمي
أوكرانيا.. تضرر مبانٍ سكنية جراء هجوم مسيرة في أوديسا
أون يرفع حالة التأهب.. أوامر بتحصين الحدود الجنوبية لكوريا الشمالية ومنع أي مواجهة عسكرية
كيفية استخراج كعب عمل إليكترونياً.. الخطوات والرابط
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18-5-2026 والقنوات الناقلة
دعاء اليوم الأول من ذي الحجة 2026.. أفضل الأدعية المستحبة في أعظم أيام السنة
تحذير من الأرصاد: أتربة عالقة نهارا ورياح مثيرة للرمال تضرب هذه المناطق مساءً
تواجد إبراهيم سعيد.. ملامح تشكيل إسكاوتنج الأهلي بقيادة بوجلبان
اليمن.. الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية في مأرب
صيغة التكبير في ذي الحجة.. أنواعه ووقته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سرقوا محطات تقوية الشبكات المحمولة.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة

المتهمون وأمامهم المضبوطات
المتهمون وأمامهم المضبوطات
معتز الخصوصي

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابي يضم (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة محطات تقوية الشبكات المحمولة.

جاء ذلك فى إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم داخل مخزن "كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية" وضُبط بداخله على (عدد من الأجهزة والأدوات الخاصة بمحطات تقوية الشبكات) ، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة محطات تقوية شبكات الهواتف المحمولة مستغلين سابقة عملهم كعمال سابقين لإحدى الشركات المسئولة عن صيانة الأجهزة الخاصة بشبكات أبراج المحمول ، وبإرشادهم تم ضبط كافة المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

الأجهزة الأمنية تشكيل عصابي سرقة محطات تقوية الشبكات المحمولة محطات تقوية شبكات الهواتف المحمولة شبكات أبراج المحمول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة روميساء

بعد 5 أيام غياب.. لغز اختفاء روميساء طالبة أكتوبر ينتهي بمفاجأة مثيرة.. صور

منحة التموين 1600 جنيه

آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. وحقيقة تمديد المهلة

سعر الطماطم اليوم

60 جنيها للكيلو.. أسعار الطماطم وموعد نزولها

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

حالة الطقس

47 درجة وأتربة بالمساء.. الأرصاد تُطلق إنذارا شديد اللهجة بشأن طقس الاثنين

الأرصاد

نزول 10 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

طقس عيد الاضحى

الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس وقفة عرفات وعيد الأضحى

جانب من الحريق

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

ترشيحاتنا

شهادات ادخار إسلامية بعائد تنافسي في البنوك

بعائد 27% وعمرة مجانية.. أفضل شهادات الادخار الإسلامية في 2026

شعار القابضة لمياه الشرب

القابضة للمياه: دفع معدلات تنفيذ مشروعات الصعيد وتحسين الخدمات للمواطنين

نائب وزيرة الإسكان خلال الجولة

لتسريع الإنجاز.. وفد من الإسكان يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا

فيديو

شذى

بعد طرح «شطة».. شذى: الأغنية روحها حلوة وردود الأفعال أسعدتني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد