السكاكين والدموع.. أرملة إسلام تحكي الحادث المروع الذي أودى بحياته بعد أيام من الزواج

كشفت أرملة إسلام عريس الوراق تفاصيل إنهاء حياته بعد 5 أيام فقط من وفاته، موضحة أنها ذهبت لشرفة المنزل لتنظر لزوجها فوجدت عدد من الأشخاص يحيطون به ويرفعون عليه الأسلحة البيضاء.



تفاصيل الحادث

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، أنها اندفعت وهرولت للنزول إليه في الشارع من الدور السابع.



وأوضحت أرملة إسلام عريس الوراق أن هذا الكلام كان وقت العصر وضربوه بالسكاكين، ولم يدافع عنه أحد بل هناك من كان يصور على المقهى بينما هناك المتهم وشقيقه وابن عمه يضربون زوجها الراحل.



شراء متطلبات عش الزوجية

ولفتت إلى أن المشكلة التي مات بسببها تافهة وتحدث بشكل مستمر كل يوم مع كل الناس مع سائقين التوكتوك، وكانت الخناقة قبل الفرح بأسبوع وكانت معه لشراء متطلبات عش الزوجية.



واختتمت أرملة إسلام عريس الوراق أن سائق التوكتوك يبعد عنهم ربع ساعة تقريبًا، وقال الجيران إن المتهم كان يأتي ليجلس على المقهى المقابل لمنزلهم منذ يوم الفرح.

